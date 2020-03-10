شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يقوم الجسم برفع أو خفض ضغط الدم طبيعيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجسم لديه آليات لتغييرأوالحفاظ على ضغط الدم وتدفق الدم فى الجسم، هناك أجهزة استشعار تكتشف ضغط الدم في جدران الشرايين وترسل إشارات إلى القلب والشرايين والأوردة والكلى التي تسبب لهم تغييرات تؤدي إلى خفض أو زيادة ضغط الدم.

ووفقا لموقع medicinenet هناك عدة طرق يمكن من خلالها ضبط ضغط الدم عن طريق ضبط كمية الدم التي يضخها القلب في الشرايين ، وكمية الدم الموجودة في الأوردة ، ومقاومة الشرايين، وحجم الدم.

يمكن للقلب تسريع وتقلص بشكل متكررويمكن أن يخرج المزيد من الدم مع كل انكماش بقوة أكبر، كل من هذه الاستجابات تزيد من تدفق الدم إلى الشرايين وزيادة ضغط الدم، يمكن تخزين المزيد من الدم في الأوردة ويعود الدم إلى القلب لضخه في الشرايين، نتيجة لذلك ، يضخ القلب كمية أقل من الدم ، وضغط الدم أقل، من ناحية أخرى، عندما تضيق الأوردة، يتم تخزين كمية أقل من الدم في الأوردة ، يعود المزيد من الدم إلى القلب لضخه في الشرايين ، وضغط الدم أعلى.

يمكن أن تستجيب الكلى للتغيرات في ضغط الدم عن طريق زيادة أو تقليل كمية البول التي يتم إنتاجها، البول هو الماء الذي يتم إزالته من الدم، عندما تصنع الكلى المزيد من البول ، تقل كمية الدم التي تملأ الشرايين والأوردة ، مما يقلل من ضغط الدم، إذا كانت الكلى تنتج كمية أقل من البول ، فإن كمية الدم التي تملأ الشرايين والأوردة تزداد وهذا يزيد من ضغط الدم، مقارنة مع الآليات الأخرى لضبط ضغط الدم ، فإن التغيرات في إنتاج البول تؤثرعلى ضغط الدم ببطء على مدارساعات وأيام.

على سبيل المثال، يمكن أن يسبب انخفاض حجم الدم بسبب النزيف مثل قرحة النزيف في المعدة أو من تمزق شديد بسبب الإصابة) انخفاض ضغط الدم. يستجيب الجسم بسرعة لانخفاض حجم الدم والضغط عن طريق التعديلات التالية ، مما يزيد من ضغط الدم:

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- يزيد معدل ضربات القلب وتزداد قوة انقباضات القلب، مما يؤدي إلى ضخ المزيد من الدم عبر القلب.

- يتناقص تدفق الدم إلى الكليتين لتقليل تكوين البول وبالتالي يزيد من حجم الدم في الشرايين والأوردة.

- الشرايين ضيقة لزيادة مقاومة تدفق الدم.

هذه الاستجابات التكيفية ستبقي ضغط الدم في المعدل الطبيعي ما لم يصبح فقدان الدم شديدًا لدرجة أن الاستجابات غارقة.

هل انخفاض ضغط الدم خطير؟

الأشخاص الذين لديهم انخفاض في ضغط الدم لديهم خطر أقل للسكتة الدماغية وأمراض الكلى وأمراض القلب، يميل الرياضيون، والأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام ، والأشخاص الذين يحتفظون بوزن مثالي للجسم ، وغير المدخنين إلى انخفاض ضغط الدم لديهم، انخفاض ضغط الدم أمر مرغوب فيه طالما أنه ليس منخفضًا بما يكفي لإحداث أعراض وتلف للأعضاء في الجسم.