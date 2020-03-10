شكرا لقرائتكم خبر عن مركز السيطرة على الأمراض: فيروس ميرس وسارس وكورونا تعود أصولها إلى الخفافيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مركز السيطرة على الامراض والوقاية منها الأمريكي، أن فيروسات كورونا هي عائلة كبيرة من الفيروسات شائعة بين البشر والعديد من أنواع الحيوانات المختلفة، بما في ذلك الإبل، والماشية، والقطط ،والخفافيش، في حالات نادرة، يمكن للفيروسات التاجية الحيوانية أن تصيب البشر ثم تنتشر بين أشخاص مثل فيروس ميرس وسارس والآن مع هذا الفيروس الجديد فيروس كورونا " كوفيد 19 ".

وأشار مركز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكي، إلى إن هذه الفيروسات الثلاثة تعود أصولها إلى الخفافيش، تشبه السلالات الصادرة عن مرضى الولايات المتحدة السلالات الذي قامت الصين بنشرها في البداية، مما يشير إلى احتمال ظهور هذا الفيروس مؤخرًا من مكان للحيوانات.

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توصيات مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي:

يجب على كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة حادة، اتخاذ احتياطات خاصة لأنهم أكثر عرضة للإصابة بمرض فيروس كورونا الخطير، كما يجب على الأشخاص المصابين بأمراض خفيفة عزل أنفسهم في المنزل.

وقال المركز، من المحتمل أن يتم تحديد المزيد من حالات فيروس كورونا في الولايات المتحدة في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن المدارس ومراكز رعاية الأطفال وأماكن العمل قد تواجه المزيد من التغيب، التجمعات الجماهيرية قد تكون قليلة الحضور أو تؤجل، قد تصبح أنظمة الصحة العامة والرعاية الصحية مثقلة، مع ارتفاع معدلات دخول المستشفيات والوفيات، قد تتأثر أيضًا البنية التحتية الحيوية الأخرى، مثل تطبيق القانون، والخدمات الطبية الطارئة، وقطاعات صناعة النقل.وقال المركز، لا يوجد لقاح للحماية من فيروس كورونا، وليس هناك أدوية معتمدة لعلاجه.