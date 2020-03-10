شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وصوله لــ 104 دولة.. عداد إصابات كورونا يصل إلى 109578 ألف إصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منظمة الصحة العالمية، أن آخرالإحصائيات العالمية لفيروس كورونا، خلال الــ 24 ساعة الماضية، تتمثل في حدوث 109578 ألف إصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم، "3994 حالة جديدة"، كما توفى 3809 على مستوى العالم، كما توفى 225 حالة جديدة، أما في الصين فقد بلغت الإصابات 80904 ألف إصابة مع 45 إصابة جديدة، أما عدد الوفيات فبلغت 3123 حالة وفاة (23 حالة جديدة)، أما خارج الصين، فقد تأكيد674 28 ألف حالة إصابة حتى الآن ، و (3949 حالة جديدة) ،كما تم رصد 686حالة وفاة، و(202 وفاة جديدة).

وأكدت المنظمة، أن فيروس كورونا وصل لــ 104 دولة حتى الآن، بما فيهم 3 دول جديدة، وقد قامت منظمة الصحة العالمية بتقييم المخاطر في الصين بأنها عالية جدا، والمستوى الاقليمي والعالمى مرتفع جدا.

أما الوضع الإقليمي فقد بلغت الإصابات فى مصر 59 حالة، تم شفاء 12 حالة، وتوفى شخص ألمانى، وفى المملكة العربية السعودية 15 حالة، والمغرب حالتين، ولبنان 41 حالة وعدد المرضى الذين تم شفائهم 15 شخص، والكويت 65 إصابة، وقطر 18 حالة، وعمان 18 حالة وتم شفاء 9 حالات، والعراق 61 حالة، تم شفاء 6 منهم و6 وفيات، وتونس 3 إصابات، والبحرين 109 إصابة، و14 حالة تم شفائهم، وايران 7161 حالة إصابة، وتم شفاء 2134 شخص ،وتوفى 237، والأردن حالة إصابة واحدة، والامارات 59 حالة إصابة، و12 تم شفائهم ، وفلسطين 20 حالة، وأفغانستان 4 حالات.