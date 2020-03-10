شكرا لقرائتكم خبر عن مريض من كل 100 مصاب بكورونا قد تظهر عليه الأعراض مرة أخرى بعد 14 يوم عزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة بحثية جديدة أن فترة حضانة فيروس كورونا هي خمسة أيام فقط في المتوسط ​​ لكن العلماء يحذرون من أن شخص من كل 100 مريض سوف يصاب بأعراض المرض مرة أخرى بعد 14 يومًا من الحجر الصحي وهو ما يتطلب ان شخص يشتبه في إصابته بفيروس كورونا الجديد أن يتم وضعه تحت الحجر الصحى لمدة أكثر من أسبوعين.

وأوضحت الدراسة التي كشفت عنها صحيفة ديلى ميل البريطانية والتي تم أجرتها جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية وجدت أن واحدا من كل 100 مريض قد تظهر عليه الأعراض بعد 14 يومًا وهذا يعني أن هناك عددًا صغيرًا من الحالات تظل معدية للأشخاص المخالطين الأوسع نطاقًا بعد فترة العزلة الذاتية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية لمدة أسبوعين.

وتسببت أزمة فيروس كورونا الجديد ، التي قد تتحول إلى وباءً عالمياً ، في إصابة ما يقرب من 111ألف شخص في العالم وتسببت في مقتل أكثر من 3800 شخص.

وقام الباحثون في جونز هوبكنز بدراسة 181 حالة من الأشخاص الذين تأكد إصابتهم بالفيروس كجزء من أحدث دراسة، كما بحثوا في التقارير الإخبارية وإصدارات الصحة العامة التي تضمنت معلومات عن التواريخ المحتملة للتعرض ومتى بدأت الأعراض، وكانت معظم الحالات مرتبطة بمدينة ووهان ، المدينة الصينية التي كانت في سبب تفشى المرض ومقاطعة هوبى المحيطة بها.

ووجد الباحثون أن 97.5 % من الأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض تم وضعهم بالعزل الصحى لمدة 11 يومًا من العدوى وأصيب معظمهم بالمرض في غضون خمسة أيام، وقال كبير المؤلفين جوستين ليسلر، أستاذ مشارك في علم الأوبئة بجون هوبكنز: "استنادًا إلى تحليلنا للبيانات المتاحة للجمهور ، فإن التوصية الحالية البالغة 14 يومًا للرصد النشط أو الحجر الصحي معقولة ، على الرغم من أنه في تلك الفترة سيتم تفويت بعض الحالات على المدى الطويل، ونشرت الدراسة في مجلة حوليات الطب الباطني .

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فيما حذرعلماء بريطانيون من أن وضع مرضى فيروس كورونا المشتبه بهم في الحجر الصحي قد يتسبب في أضرار طويلة الأمد لصحتهم العقلية والبديل للأشخاص الذين يعتقدون أنهم قد يكونوا على اتصال بشخص مصاب بالفيروس هي العزلة الذاتية لمدة 14 يومًا وتجنب الآخرين.

أما بالنسبة لأولئك الذين تبين إيجابيه حالتهم بفيروس كورونا الجديد، ليس لديهم خيار ويتم إجبارهم على الحجر الصحي لمدة أسبوعين على الأقل.

لكن قضاء أسابيع في عزلة يمكن أن يؤدي إلى اضطراب ما بعد الصدمة والاكتئاب ومشاعر الالتباس والغضب والخوف وحتى تعاطي المخدرات، وفقًا لدراسة أجرتها King's College London وجد الباحثون أن التأثيرات النفسية قد تستمر لشهور وحتى سنوات بعد وقوع الحدث.

ويقول العلماء إن الشخص المصاب بفيروس كورونا يمكن أن ينشره بسعال بسيط أو عطس، وفيروس كورونا هو نوع من الفيروس الذي يمكن أن يسبب المرض في الحيوانات والأشخاص تنقسم الفيروسات إلى خلايا داخل مضيفها وتستخدمها لتكاثر نفسها وتعطيل وظائف الجسم الطبيعية، تتم تسمية فيروسات كورونا باسم الكلمة اللاتينية "كورونا"، والتي تعني التاج، لأنها مغطاة بقذيفة مسننة تشبه التاج الملكي.

الفيروس التاجي من ووهان هو فيروس لم يسبق له مثيل من قبل. وقد تم تسميته SARS-CoV-2 من قبل اللجنة الدولية لتصنيف الفيروسات، الاسم يشير إلى فيروس كورونا المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة.