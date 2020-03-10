شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الطبيب الرابع فى مستشفى ووهان بعد إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية عن وفاة الحالة الرابعة لطبيب فى مستشفى ووهان بؤرة انتشار فيروس كورونا بالصين متأثرا بإصابته بالفيروس، حيث لقى الدكتور تشو هيبينج اختصاصى أمراض العيون مصرعه حيث كان يعمل فى مستشفى ووهان المركزى مع الدكتور لى وين ليانج، الذى توفى فى 7 فبراير، فيما فقد طبيبان آخران حياتهم بسبب العدوى فى 1 مارس و3 مارس.

ووفقا لما ذكرته "ديلى ميل" تم إعلان وفاة الدكتور تشو هيبينج، اليوم، فى مستشفى فى ووهان، وفقًا لصحيفة الشعب اليومية الصينية ويبلغ من العمر 66 عامًا، ويأتى خبر وفاته بعد أن فقد ثلاثة من الفرق الطبية المشاركة فى علاج المصابين بفيروس كورونا فى مستشفى ووهان المركزى حياتهم بسبب العدوى سريعة الانتشار.

ثلاثة من الفرق الطبية المتوفين بمن فيهم الدكتور تشو كانوا متخصصين فى العناية بالعيون والآخر متخصص فى أمراض الثدى والغدة الدرقية، ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان الدكتور تشو قد أصيب بالعدوى من مرضاه.

وقالت صحيفة الشعب اليومية إن الطبيب الذى توفى كان يعمل فى قسم العيادات الخارجية بالمستشفى قبل مرضه.

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كان الدكتور جيانج شيويه تشينج، 56 عامًا، المتخصص فى علاج الأمراض فى الغدة الثديية والغدة الدرقية توفى فى 1 مارس متأثرا بإصابته بالفيروس، فيما عمل الدكتور مى تشونج مينج، 57 عامًا، فى نفس القسم مثل الدكتور لى وين ليانج وتوفى فى 3 مارس.

وقال أحد الأطباء إن الدكتور تشو أبقى مرضه هادئًا حتى وفاته اليوم فى وحدة العناية المركزة بالمستشفى، فيما وصف زميل آخر الدكتور تشو بأنه "مجتهد" و"مخلص"، وأكد الأطباء أن الطبيب الذى توفى متأثرا بالمرض اليوم تم تجنيده من قبل المستشفى بعد تقاعده رسمياً.

من جانب آخر بدأت المدن الصينية تخفف تدريجياً من تدابير الحجر الصحى بعد شهر من التنفيذ الصارم بينما تراقب السلطات عن كثب الفيروس المنتشر فى الخارج خاصة مع تباطؤ انتشار الفيروس في ووهان، مركز الوباء، كان رد فعل السلطات هو وقف عمليات المستشفيات التى بنيت خصيصًا لإيواء مرضاها.