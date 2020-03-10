شكرا لقرائتكم خبر عن همدان الجسم مش بس قلة نوم.. اعرف الأسباب الأخرى وازاى تتعامل معاه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "تعب وارهاق وعدم القدرة على التركيز"، جميعها من أعراض همدان الجسم والخمول الشديد قد يعتقد الكثيرون، أن ذلك ناتج عن قلة النوم وبذل مجهود كبير خلال اليوم، ولكن هناك أسباب أخرى مختلفة وترتبط بمشاكل صحية في الجسم، وحسب ما ذكره موقع medlineplus فهى:

أسباب همدان الجسم المستمر

1:قد يكون سبب همدان الجسم والخمول الشديد به هو الإصابة ببعض مشاكل القلب مثل ضعف صمامات القلب.

2:الإصابة بمشاكل الرئة والتليف الرئوي، او الإصابة بمشاكل الجهاز التنفسى.

3:وجود مشاكل والتهابات في الكلى والكبد والمثانة، تسبب الشعور بالتعب والارهاق الشديد وهمدان شديد في الجسم.

4:الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا تسبب الشعور بالتعب والارهاق الشديد وهمدان الجسم، وهنا ينصح المريض الراحة التامة وعدم بذل مجهود.

5:قد يسبب نقص الفيتامينات في الجسم همدان شديد وخمول في الجسم وخصوصا نقص فيتامين" ب 1، ب2، ب6، ب12".

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6:الإصابة بالأنيميا الشديدة تسبب همدان الجسم والخمول الشديد وعدم القدرة على بذل مجهود.

7:سوء التغذية وعدم تناول الخضروات والفواكه بشكل كافى يؤثر على صحة الجسم ويسبب الخمول وهمدان الجسم.

في حالة التعرض لهمدان الجسم ينصح بالمتابعة مع الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة لمعرفة السبب وعلاجه كما ينصح باتباع بعض النصائح التي تساعد على تعزيز صحة الجسم والنشاط والحيوية ومنها

نصائح للتخلص من همدان الجسم والخمول

1: ينصح بالاهتمام بالتغذية السليمة والاكثار من تناول الخضروات والفواكه التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وتمده بالنشاط والحيوية.

2:ينصح بالاهتمام بممارسة التمارين اليومية لأنها تمد الجسم بالنشاط والحيوية وتحميه من الخمول والهمدان.

3: الاكثار من شرب المياه والسوائل الطبيعية وخصوصا العصائر لانها تعزز صحة الجسم وتمده بالطاقة والحيوية.

4:ينصح بأجراء الفحوصات الدورية على الجسم والاهتمام بتناول المكملات الغذائية في حالة وجود خلل في الفيتامينات.