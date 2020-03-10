بسبب كورونا.. مباريات الدوري الإنجليزي بدون تشفير

بات من المتوقع إذاعة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، تلفزيونيا بشكل مجاني، حال اتخاذ قرار بمنع حضور الجماهير في المباريات كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا الجديد.

وأصيب أكثر من 200 شخص في إنجلترا بفيروس كورونا، وتوفيت 3 حالات، لتزيد المخاوف بشأن التجمعات الكبيرة وعلى رأسها بالطبع حضور الآلاف من الجماهير مباريات كرة القدم.

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وأفاد تقرير لصحيفة "تايمز" البريطانية بأن شبكتي "سكاي سبورتس"، و"بي تي سبورتس" الناقلتين للبطولة بشكل حصري تفكران في إذاعة مباريات البريمييرليج بشكل مجاني بدون تشفير حال إقامة المباريات بالفعل خلف الأبواب المغلقة.

وأكد مصدر مسؤول للصحيفة لم تذكر اسمه أن هناك محادثات مفتوحة خلال الوقت الجاري بشأن المقترحات المستقبلية لمواجهة الفيروس، والتي من بينها إذاعة المباريات بشكل مجاني.

ووفقا لتقارير صحفية إنجليزية أخرى، فإن التوقعات بشأن إقامة المباريات دون حضور جماهيري في إنجلترا على غرار ما حدث في الدوري الإيطالي بات واردا بقوة خاصة مع تزايد عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا.

ويتبقى 9 جولات في عمر الدوري الإنجليزي هذا الموسم، والذي يتصدر ليفربول جدول ترتيبه برصيد نقطة ويحتاج فقط لـ6 نقاط من أجل إعلانه رسميا بطلا للمسابقة.