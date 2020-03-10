شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. لماذا يصاب الرجل بتشوهات الحيوان المنوى وما هى طرق العلاج؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التعرض للإصابة بتشوه الحيوانات المنوية من الأمور التي يتعرض لها بعض الرجال، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أعراض وأسباب الإصابة بتشوهات الحيوان المنوي، وذلك وفقا لموقع "webmed".

ما هى الإصابة بتشوهات الحيوانات المنوية؟

إصابة الرجل بتشوهات الحيوان المنوي، من المشكلات الجنسية التي يصاب بها بعض الرجال، وهذا الأمر يزيد من فرص الإصابة والتعرض لتأخر الحمل.

فالحيوان المنوي يتكون من رأس وذيل وجسم، وفي حالة التعرض لأي واحد فيهم إلي تشوه فهنا يعني أن الحيوانات المنوية مشوه، فيعاني من تضخم في الرأس، أو صغر حجمه عن الطبيعي، أو تواجد أكثر من ذيل للحيوان المنوي الواحد.

ما هي أسباب الإصابة بتشوه الحيوانات المنوية؟

هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بتشوهات الحيوانات المنوية عند الرجل، ومنها:

- العوامل الوراثية لها دور كبير لهذا الأمر.

- الإصابة بدوالي في الخصيتين.

- الإصابة أو الحدوث في النظام الهرموني.

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- الإصابة بارتفاع درجة حرارة الخصيتين.

- الإصابة بزيادة الوزن والسمنة تعد من أبرز الأسباب.

- الأشخاص الذين يتعرضون للمواد الكيميائية بكثرة يكونوا أكثر عرضة.

-التعرض للتسمم الدوائي.

- الرجال المدخنون هم الأكثر عرضة.

-أثبتت العديد من الدراسات أن تعاطي المخدرات والكحوليات يزيد من فرص التعرض لتشوهات الحيوان المنوي.

كيف يتم اكتشاف الإصابة بتشوه الحيوانات المنوية؟

بعد إجراء تحليل السائل المنوي بالكمبيوتر يزيد من فرص التعرف علي حقيقة الإصابة بتشوه الحيوانات المنوية، لأنه يقوم برسم وشكل الحيوان المنوي.

ما هو علاج تشوه الحيوانات المنوية؟

يقوم الطبيب بإعطاء بعض الأدوية الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تساهم بشكل كبير في علاج تشوهات الحيوان المنوي، وأيضا القيام بالامتناع عن التدخين وانقاص الوزن الزائد، وممارسة الرياضة اليومية، وأيضا اتباع نظام غذائي صحي وغني بجميع العناصر الغذائية الهامة للجسم، فبهذه الطريق أنت تساعد في علاج تشوه الحيوانات المنوية.