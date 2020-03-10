إثيوبيون يحيون الذكرى السنوية للطائرة المنكوبة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحيا العشرات من مواطني منطقة دوبي شرق ببيشفتو بإقليم أوروميا، الذكرى السنوية الأولى لضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة العام الماضي، بموقع تحطمها.

الخطوط الإثيوبية: قائد الطائرة المنكوبة تدرب على"محاكاة بوينج"

وعبر المشاركون الذين توافدوا من مناطق مختلفة لموقع تحطم الطائرة شرقي العاصمة، عن حزنهم العميق لضحايا الطائرة المنكوبة التى راح ضحيتها أكثر من 150 شخصا العام الماضي.

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بالصور.. الخطوط الإثيوبية تقيم مراسم تأبين لضحايا الطائرة المنكوبة

كانت طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية ET 302، تحطمت في 10 مارس/آذار من العام الماضي، ولقي 157 شخصا من 33 جنسية مصرعهم جراء تحطم الطائرة التي كانت متجهة من أديس أبابا إلى نيروبي.

وبعد 6 دقائق من إقلاع الطائرة الإثيوبية ET 302، أعلنت شركة الطيران اختفاءها من على أجهزة الرادار، وبعد أقل من ساعة أعلنت رسميا اكتشاف حطامها على بُعد 48 كيلومترا من العاصمة أديس أبابا.