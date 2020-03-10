لماذا تصاعدت شعبية جو بايدن لدى الديمقراطيين؟

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جدة - بواسطة طلال الحمود - To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser أعلن اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي هما "كوري بوكر" و "كامالا هاريس" من الأميركيين الأفارقة، أعلنا تأييدهما للمرشح جو بايدن في السباق إلى ترشيح الحزب الديمقراطي وفي السباق إلى البيت الأبيض..

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