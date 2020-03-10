شكرا لقرائتكم خبر عن نتف شعر الحاجب يعرضك لنوبات عطس مفاجئة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العطس هو فعل لا إرادى يتعرض له الإنسان عندما يكون هناك محفزات للأنف أو دخول جسم غريب إليها لطردها من مجرى الهواء، وعندما يعطس الإنسان دائما ما يغلق عينيه وهو ما دفع الباحثين للكشف عن سبب هاتان الحالاتان معا، فالعطس يشمل رد الفعل اللاإرادي الذي يغلق العينين .

ووفقا لموقع healthline الانعكاس اللاإرادي هو حالة حركية يقوم بها الجسم استجابة لحافز.

لماذا نغمض أعيننا عندما نعطس؟

لا توجد نتائج بحثية نهائية تفسر لماذا نغلق أعيننا عندما نعطس، بعض الناس يعتقدون أنه قد يكون لحماية العينين من المهيجات التي تطردها أجسادنا بالعطس ، والذى يمكن وصفه بأنه طرد مفاجئ وقوي للهواء ، حيث يخرج الهواء من الأنف أثناء العطس بمعدل 100 ميل في الساعة.

فالعطس هو طريقة جسمك للتخلص من الجزيئات غير المرغوب فيها من الممرات الأنفية -تمامًا مثل السعال هو طريقة جسمك للتخلص من الجزيئات غير المرغوب فيها من حلقك ورئتيك، يقدر أن العطس يطرد حوالي 100 ألف جرثومة.

أسباب العطس تشمل:

- التعرض لغبار.

- الحساسية من الغبار، حبوب اللقاح ، وبر، والعفن.

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- البرد والانفلونزا.

- التعرض لهواء بارد.

- التعرض لهواء جاف.

- تلوث الهواء.

- التعرض لبعض التوابل ، مثل الفلفل والكزبرة والكمون.

قد يتعرض بعض الأشخاص للعطس عند التعرض لضوء ساطح بشكل مفاجيء .

هناك حاله غريبة أيضا قد تعرض الانسان للعطس بشكل مفاجيء وهى عند نتف الحاجبين ، فعندما يتم نتف شعر الحاجب ، فإنه يهيج النهايات العصبية في الوجه هذا التهيج يحفز العصب الأنفي ، مما يتسبب في العطس.