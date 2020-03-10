شكرا لقرائتكم خبر عن الرياضيين الذين يلعبون فى الأماكن المغلقة معرضون لخطر نقص فيتامين (د) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة نشرت مؤخرًا في مجلة Nutrients أن الرياضيين الجامعيين المشاركين في الرياضات الداخلية "Indoor"، وخاصة الأمريكيين من أصل أفريقي، قد يعانون من نقص فيتامين (د) ويعرضون أنفسهم لخطر الإصابة أو ضعف الأداء.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews"K ، أجرت جامعة جورج ماسون في فيرفاكس بولاية فرجينيا وأبحاث الطب الرياضي لنظام مايو كلينيك الصحي في أونالاسكا بولاية ويسكونسن هذه الدراسة التعاونية، وقاموا بتقييم حالة فيتامين (د) بين لاعبي كرة السلة من فرق الرجال والنساء.

وخلال موسم 2018-2019 ، تم تخصيص جرعة عالية أو جرعة منخفضة من فيتامين (د) للاعبين ، اعتمادًا على مستويات هيدروكسي فيتامين D المتداولة في بداية الدراسة بهدف تحديد جرعة فيتامين D3 اللازمة للوضع الأمثل.

ووفقًا للأبحاث، يعتبر فيتامين (د) ضروري لبناء والحفاظ على عظام صحية، وبدونه، يمكن أن تصبح العظام ناعمة ورقيقة وهشة ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل طبية أخرى على الطريق، بما في ذلك هشاشة العظام وكذلك بعض أنواع السرطان.

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تقول الدكتورة سينا جالو ، أستاذة مساعدة في قسم الدراسات الغذائية والتغذوية في ماسون: "العديد من الرياضيين يتناولون المكملات ولا نعرف حاليًا ما هي الكمية المثالية أو الآمنة من المكملات الغذائية".

وتابعت "جالو": "الدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع عادةً ما تبلغ عن بيانات من كبار السن من غير الرياضيين، لأن الرياضيين قد لا يحصلون على فيتامين (د) الضروري من خلال المصادر الغذائية الطبيعية ، فإن المكملات الغذائية توفر طريقة آمنة وميسورة التكلفة وفعالة لمكافحة أوجه القصور".