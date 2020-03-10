شكرا لقرائتكم خبر عن هل تشعر بالجوع الدائم.. ابتعد عن هذه الأطعمة وقيم نفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن هناك أنواعا معينة من الطعام تزيد من شعور بالجوع بعد تناولها، وأطعمة أخرى تساعد على سد الشهية، أو بمعنى آخر تقلل عدد مرات تناولك للطعام، لأنها تكون صعبة في الهضم.

وأشار التقرير، المنشور عبر موقع "healthline"، أن هناك العديد من الأطعمة التي فور تناولها يزداد لدينا الرغبة في تناول الطعام، وهذا الأمر يكون من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بزيادة الوزن الشديدة، ولذا عليك التعرف على هذه الأطعمة والتقليل من تناولها حتى لا تتعرض لزيادة الوزن، ومنها:

-المعجنات كالباتية والكرواسون تعد من الأطعمة التي تزيد من شعورك بالجوع فور تناولك لها، فهي من الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، التي تتسبب في زيادة الوزن، وأيضا تؤدي إلي ارتفاع نسبة السكر بالدم فور تناولها وينخفض بعد الهضم، وهذا الأمر يتسبب في شعورك بالجوع على الفور.

-البيتزا، أعلم جيدا أن هذا الأمر يعد صدمة للأشخاص محبي البيتزا، لكن في الحقيقة أن تناولك لها يعد من الأمور التي تتسبب في زيادة الوزن، وسهولة الهضم.

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-أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن العديد من الأشخاص يشعرون بالجوع بعد تناول للخبز الأبيض والفينو، لأنه خالي من الألياف المتواجدة في الخبز بالردة التي تزيد من شعورك بالشبع لفترات طويلة.

-البيتي فور والكحك والبسكوت، أطعمة يفضل تناولها العديد من الأشخاص، ولكن حقيقة الأمر أنها تصنع من الدقيق الأبيض وتحتوي أيضا علي نسبة عالية من السكريات، ولذا تناولها يعد من العادات الخاطئة التي تزيد من شعورك بالجوع علي الفور.

-البطاطس المقلية، تعد من الأطعمة التي يفضلها الكثيرون ويسعون لتناولها دائما، ولكن في حقيقة الأمر أنها تحتوي علي سعرات حرارية عالية، وهذا الأمر يتسبب في فقدانها لقيماتها الغذائية، ولذا يمكنك استبدالها بالبطاطس المسلوقة أو المشوية.