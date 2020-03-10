شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الحليب التخلص من الحموضة وتقليل فرص الإصابة بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحليب يعد من الأغذية الهامة للحفاظ على الصحة العامة، فهو يحتوي على الكالسيوم والبروتين والدهون الجيدة، والحديد ومادة الكولين والبوتاسيوم وفيتامين د وأ وب، والزنك والعديد من العناصر الأخرى التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجسم والمناعة، وأيضا تحد من التعرض لأي مشاكل صحية في العظام والأسنان بشكل خاص لأنه يعمل علي تقويتهم.



الحليب

فوائد الحليب

وخلال التقرير المنشور عبر موقع " organicfacts"، سنوضح أبرز وأهم الفوائد الغذائية لتناول الحليب، ومنها:

-يرجع احتواء الحليب على نسبة جيدة من الكالسيوم فهذا يجعله من الأطعمة الهامة التي تساعد في بناء ونمو العظام، وتقليل فرص الإصابة بكسرها، أو حدوث أي ضعف بها، ولذا يجب تناول كوبا يوميا من الحليب.

-أثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن تناول كوبا من الحليب يساعد في تقليل فرص الإصابة بالالتهابات في الجسم، لأنه يحتوي علي العديد من الخصائص المسئولة عن هذا الأمر.

-أكدت الدراسات الطبية، أن تناول الكالسيوم له دور كبير في الحفاظ علي سيولة الد وتقليل فرص الإصابة بالجلطات.



فوائد الحليب

-يعمل الحليب علي تنظيم نسبة ضغط الدم، ويحد من تعرضه لأي ارتفاع، فهو يعمل علي تنظيم نسبته في الدم بشكل ملحوظ.

-أثبتت الدراسات الطبية، أن تناول كوبا من الحليب يوميا يقلل فرص الإصابة بمشاكل القلب، فهو يحتوي علي العديد من العناصر التي تحمي القلب من التعرض لأي أمراض به.

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-للنساء هل تعلمن أن تناول كوبا من الحليب قبل موعد الدورة الشهرية بثلاث أيام تساهم بشكل كبير في تقليل الشعور بحدة متلازمة ما قبل الحيض.

-قديما كان من الأساسيات عند الأطفال تناول كوبا من الحلي قبل النوم، وأثبتت الدراسات الطبية، أن تناول كوبا منه قبل النوم يساعد علي النوم باسترخاء، وذلك يرجع إلي احتوائه علي مادة الكولين، التي من دورها النوم الجيد، وبناء الأنسجة الخلوية.

-يرجع احتواء الحليب علي نسبة جيدة من البوتاسيوم، إلي تقليل فرص الإصابة بالسكتات الدماغية، ولذا عليك تناول كوبا منه يوميا.

-أثبتت الدراسات الطبية، أن تناول كوبا من الحليب يوميا تزيد من فرص الحفاظ علي صحة الكلي بشكل كبير، وملحوظ.



ما هو فوائد الحليب

-من المتعرف عليه أن تناول الحليب بشكل دائم يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة الأسنان، وتقليل فرص الإصابة بأي مشاكل صحية بها.

-من دور الحليب أنه يخفف الشعور والإصابة بحموضة المعدة.

-أثبتت الدراسات الطبية، أن تناول كوبا من الحليب يوميا يساهم بشكل كبير في الوقاية من السرطان، وذلك يرجع إلي ما يحتويه من عناصر غذائية هامة للجسم تعمل على قتل الخلايا المسرطنة.