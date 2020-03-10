7 أسباب وراء ألم الثدي.. متى تزورين الطبيب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - من الطبيعي أن تقلق أي امرأة حين تلحظ حدوث تغييرات بثدييها، لكن لا داعي للإفراط في القلق، حيث إن تلك التغييرات عادة ما تكون جزءا طبيعيا من تشريح الإناث.

ونستعرض فيما يلي 7 من أبرز الأسباب التي تقف وراء الشعور بألم في الثدي، وهي:

التغيرات الليفية بالثدي

وهي تغيرات شائعة للغاية، وبحسب بيانات صادرة عن عيادات مايو كلينك، فإن نصف السيدات يتعرضن لتلك التغييرات في مرحلة ما من حياتهن.

ويمكن أن تتسبب هذه الحالة غير السرطانية في إحداث مجموعة من التغييرات بالثدي، بما في ذلك تراكم الماء في أنسجة الثدي، وحين ينتفخ الثدي ويمتلئ بالسوائل، يمكن للمرأة أن تلحظ حينها أنه بات بالفعل أثقل في الوزن من المعتاد.

الحيض

غالبا ما يتبع ألم وتورم الثدي نمطا شهريا يرتبط ارتباطا واضحا بدورة الطمث، وهذا هو الذي يعرف باسم ألم الثدي الدوري، حيث يمكن أن تتقلب مستويات هرموني الإستروجين والبروجستيرون بشكل كبير في جسم المرأة خلال الأيام التي تسبق مجيء الدورة الشهرية، كما يعمل هرمونا الإستروجين والبروجستيرون على زيادة حجم وعدد القنوات والغدد الموجودة في الثدي، بالإضافة لدوريهما في احتفاظ الثديين بالمياه، وهو ما يتسبب في جعلهما أثقل وأكثر لينا.

الحمل

تورم الثدي قد يكون في بعض الأحيان من أوائل العلامات الدالة على الحمل، ويمكن أن يبدأ الثدي في التورم بعد أسبوع إلى أسبوعين من حدوث الحمل، وفي حال صاحب هذا التورم تأخر في موعد نزول الدورة، فربما يتعين إجراء اختبار الحمل.

الرضاعة الطبيعية

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يمكن للمرأة التي ترضع طفلها رضاعة طبيعية أن تلحظ امتلاء وثقل ثدييها مع وجود ألم في الحلمات. ورغم صعوبة عملية الرضاعة الطبيعية، لكن الأمر يكون أكثر صعوبة بشكل خاص حيث تحدث زيادة في معروض الحليب.

الآثار الجانبية للأدوية

هناك بعض الأدوية التي يمكن أن تسبب بعض الآثار الجانبية المرتبطة بالثدي، ومعظم المصادر الشائعة هي تلك الأدوية الهرمونية التي من ضمنها حبوب منع الحمل، علاجات الخصوبة والعلاج باستخدام الهرمونات البديلة.

العدوى

التهابات الثدي، التي تعرف باسم التهابات الضرع، تشيع بشكل كبير من النساء اللاتي يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية. ويمكن أن يتسبب التهاب الثدي في حدوث التهابات، تؤدي بدورها إلى حدوث تورم وشعور بالثقل في الثدي المصاب.

سرطان الثدي الالتهابي

الشعور بثقل في الثدي لا يعتبر من أعراض سرطان الثدي عادة، بل يجب معرفة أن سرطان الثدي الالتهابي هو حالة نادرة للغاية، حيث يشكل ما بين 1 إلى 5 % من كل حالات الإصابة بالسرطان. فضلا عن أنه من أنواع السرطانات العدوانية التي تظهر في الغالب بسرعة وقد تظهر معه بعض الأعراض الأخرى.

وختاما قال أطباء إنه من الطبيعي تماما أن تشعر المرأة بثقل في ثدييها من وقت لآخر، لكن لا مانع من القيام بزيارة الطبيب للفحص والاطمئنان على كل شيء، وبالطبع سيكون للطبيب دور أكبر حال اكتشف شيئا يبعث على الخطر. كما ينصح بزيارة الطبيب حال كانت هناك سابق إصابات بسرطان الثدي في العائلة أو حال سبق أن خضعت المرأة لجراحة في الثدي من قبل، وذلك لمزيد من الاطمئنان.