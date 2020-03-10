شكرا لقرائتكم خبر عن مريض الكلى والنقرس لا تفكر فى أكل السردين لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

السردين من الأسماك التي يفضلها البعض خاصة مع قدوم فصل الربيع والاستعداد لشم النسيم لما له من فوائد صحية وطعم لذيذ، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أنه من أنواع الأسماك سريعه التلف، وقد يسبب مشاكل صحية لمرضى الكلى والنقرس يجب الحذر منه، وفقا لما ذكره موقع healthline .

الفوائد الغذائية لأكل السردين

غنى بالكالسيوم

هذه الأسماك الصغيرة مليئة بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تكون مفيدة في الوقاية من عدد من الحالات الصحية، من المعروف أن بعض هذه العناصر الغذائية تساعد في الوقاية من أمراض القلب أو قد تحمي من بعض أنواع السرطان، يوصى بتناول السردين في بعض الأحيان للنساء الحوامل وكبار السن لأنه يحتوى على الكالسيوم والمواد المغذية الحيوية الأخرى.

يحتوى على أوميجا 3 الدهنية

تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية على الوقاية من أمراض القلب بسبب خصائصها المضادة للالتهابات، فالسردين مصدر ممتاز لأوميجا 3والتى تقلل أيضا من خطر جلطات الدم وخفض ضغط الدم.

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غنى بالفيتامينات

السردين مصدر ممتاز لفيتامين ب 12. يساعد هذا الفيتامين نظام القلب والأوعية الدموية ويمنح جسم الانسان الطاقة، بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي هذه الأسماك على كمية صحية من فيتامين د بالإضافة إلى B-12 وهما ضروريان لصحة العظام.

غنى بالمعادن

إلى جانب الكالسيوم والكثير من الفيتامينات ، يحتوي السردين على عدد من المعادن المفيدة. وتشمل هذه النياسين، حديد، البوتاسيوم، المغنيسيوم، الزنك، الفسفور، بروتين.

يحتوي السردين أيضًا على بروتين ، وهو أمر أساسي بالنسبة لبناء عظام وعضلات صحية، ويساعد البروتين أيضًا على إنشاء أجسام مضادة تحافظ على قوة الجهاز المناعي بجانب أنه يأخذ العناصر الغذائية والأكسجين لجميع أجزاء الجسم.

اشخاص ممنوعين من تناول السردين

يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى أو النقرس تجنب السردين، أنها تحتوي بشكل طبيعي على مادة تخلق حمض اليوريك، يمكن أن يسبب تراكم حمض اليوريك مشاكل في الكلى والنقرس لأولئك الذين هم بالفعل عرضة لذلك .