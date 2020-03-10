شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتغلب على شعور الغثيان المصاحب للجوع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الشعور بالجوع حاله تثير غضب وتوتر بعض الأشخاص وقد تسبب مشاكل صحية مثل الشعور بالغثيان ، قد يكون هذا بسبب تراكم حمض المعدة أو تقلصات المعدة الناجمة عن آلام الجوع.

ووفقا لموقع healthline يشعر الشخص الجائع بالغثيان لعده أسباب أهمها انه للمساعدة في تحطيم الطعام ، تنتج المعده حمض الهيدروكلوريك عند عدم تناول الطعام لفترة طويلة يمكن أن يتراكم هذا الحمض في المعدة وربما يؤدي إلى ارتداد الحمض والغثيان.

قد تؤدي المعدة الفارغة أيضًا إلى إثارة آلام الجوع، يحدث هذا الانزعاج في الجزء العلوي الأوسط من البطن بسبب تقلصات قوية في المعدة.

ما يجب القيام به عند الشعور بالغثيان الناجم عن الجوع:

الخطوة الأولى للرد على الجوع يجب تناول الطعام ، وفقًا لمؤسسة التغذية البريطانية ، إذا لم تأكل لفترة طويلة من الوقت ، فإن الطرق اللطيفة لتلبية الاحتياجات الغذائية لجسمك تشمل:

- تناول المشروبات ، مثل العصائر منخفضة السكر.

- تناول شوربة مرق مع البروتين (العدس ، الفاصوليا) أو الكربوهيدرات (الأرز ، المعكرونة).

- تناول الأطعمة الغنية بالبروتين ، مثل الأسماك واللحوم الخالية من الدهن.

- تناول الأطعمة المجففة، مثل التمور، والمشمش، والزبيب.

عند الشعور بغثيان أو ألم شديد عندما تكون جائعًا جدًا يجب مناقشة تلك الحاله مع الطبيب ، قد يكون ذلك مؤشرا على أنك تحتاج إلى فحص لمتلازمة التمثيل الغذائي وأعراضه ، مثل:

Advertisements

- ارتفاع نسبة السكر في الدم.

- زيادة ضغط الدم.

- مستويات الدهون غير طبيعية.

الأسباب الشائعة للغثيان أيضا قد تكون بسبب:

- التعرض للسموم الكيميائية.

- دوار الحركة.

- الحمل المبكر.

- تسمم غذائي.

- شم روائح معينة.

- ضغط عصبى.

- عسر الهضم.