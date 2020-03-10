الحساسية الوراثية عند الأطفال احذري من تجاهلها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 مارس 2020 12:40 صباحاً - يقدر بنحو خمسة إلى ثمانية في المائة من جميع الأطفال يعانون من الحساسية الوراثية عند الأطفال، تظهر عادة في السنوات الأولى من الحياة وتتجلى في شكل طفح جلدي وتورمات في الوجه، والتي تحدث بعد وقت قصير من تناول الطعام. ومع ذلك، يمكن أن تسبب الحساسية الغذائية للأطفال أيضاً ردود فعل تحسسية شديدة تنطوي على صعوبات في التنفس أو القيء أو الإسهال، وهي أكثر مسببات الحساسية المفرطة عند الأطفال. الحساسية المفرطة هي الشكل الأكثر تطرفاً من رد الفعل التحسسي الفوري ويمكن أن تهدد الحياة.



الأسباب شيوعاً لتفاعلات الحساسية الغذائية عند الأطفال



في ألمانيا، يعد بيض الدجاج وحليب الأبقار والفول السوداني أكثر الأسباب شيوعاً لتفاعلات الحساسية الغذائية عند الأطفال. على عكس الحساسية من حليب البقر وبيض الدجاج، والتي غالباً ما تختفي بعد بضع سنوات، لا يتفوق الأطفال عموماً على الحساسية تجاه الفول السوداني. يجب أن يتبع الأشخاص الذين يعانون من حساسية الفول السوداني نظاماً غذائياً صارماً طوال حياتهم ويحملون أدوية طوارئ معهم في جميع الأوقات.





أسباب الحساسية الوراثية عند الأطفال



تتضمن أسباب الحساسية الغذائية تفاعلاً معقداً بين علم الوراثة والبيئة. يقول البروفسور يونج أي لي، باحث في مركز التغيير الطبي ورئيس قسم العيادات الخارجية في مستشفى شاريتي: «تشير دراسات التوائم إلى أن نحو 80 في المائة من خطر الإصابة بحساسية الغذاء أمر وراثي، لكن لا يُعرف الكثير حتى الآن عن عوامل الخطر الوراثية.



الفرق بين الحساسية والتعصب



هناك اختلافات واضحة ومميزة بين الحساسية أو عدم التسامح. الحساسية الغذائية هي المكان الذي يتفاعل فيه جسمك أو بالأحرى مع نظام المناعة لديك. في حين أن الحساسية أو عدم التسامح هي رد فعل لنوع معين من الطعام، مثل الحليب أو القمح، فهي نتيجة لتفاعل من الجهاز الهضمي.

في معظم الحالات، قد يعني رد الفعل التحسسي تجاه نوع واحد من الطعام (مثل القريدس) أن الشخص قد يكون عرضة لتفاعلات من أنواع أخرى مماثلة من الطعام (مثل جراد البحر أو سرطان البحر). وذلك لأن الحساسية وخصائص الطعام التي تسبب الحساسية مرتبطة.

سنناقش في هذا المقال البحث الذي يحيط بحساسية الغذاء وتحديد الروابط السببية بين الوراثة والبيئة وعوامل أخرى يمكن أن تفسر سبب إصابة بعض الأشخاص بالحساسية، والبعض الآخر لا.



الحساسية الغذائية الشائعة



ما يصل إلى مليوني، أو 8 ٪ من الأطفال في الولايات المتحدة يعانون من الحساسية الغذائية. تشكل 90 ٪ من جميع الحساسية الغذائية: البيض والحليب والفول السوداني والمكسرات والأسماك والمحار والقمح وفول الصويا، وفقاً لصحة الأطفال، فيما يلي عرض موجز لكل من هذه الحساسية:

حليب البقر: بين 2 ٪ و3 ٪ من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات لديهم حساسية من البروتينات الموجودة في حليب البقر والصيغ القائمة على حليب البقر. معظم الصيغ تعتمد على حليب البقر. يمكن أن تكون بروتينات الحليب مكوناً مخفياً في الأطعمة الجاهزة. الكثير من الأطفال يتفوقون على حساسية الحليب.

البيض: حساسية البيض يمكن أن تشكل تحدياً للآباء والأمهات. يتم استخدام البيض في العديد من الأطعمة التي يتناولها الأطفال - وفي كثير من الحالات يتم تصنيفها على أنها مكونات «مخفية». يميل الأطفال إلى تجاوز حساسية البيض مع تقدمهم في السن.

الأسماك والمحار: تعد هذه الحساسية من أكثر أنواع الحساسية الغذائية شيوعاً لدى البالغين والتي لا يتفوق عليها الناس عادة. تأتي الأسماك والمحار من عائلات مختلفة من الطعام، لذا فإن الإصابة بحساسية تجاه أحدهما لا يعني بالضرورة أن شخصاً ما سيصاب بحساسية تجاه الآخر.

الفول السوداني وجوز الأشجار: تتزايد حساسية الفول السوداني، وكذلك الحساسية لجوز الأشجار، مثل اللوز والجوز والبقان والبندق والكاجو.

فول الصويا: حساسية الصويا أكثر شيوعاً بين الأطفال أكثر من الأطفال الأكبر سناً. كثير من الأطفال الذين لديهم حساسية من حليب البقر لديهم حساسية من البروتين في الصويا. غالباً ما تكون بروتينات الصويا مكوناً مخفياً في الأطعمة الجاهزة.

القمح: توجد بروتينات القمح في العديد من الأطعمة، وبعضها أكثر وضوحاً من غيرها. رغم أن الحساسية للقمح غالباً ما يتم الخلط بينها وبين مرض الاضطرابات الهضمية، إلا أن هناك فرقاً. مرض الاضطرابات الهضمية هو مرض مناعي ذاتي حيث ترى رد فعل من الغلوتين الموجود في الطعام الذي يحتوي على القمح. يعد مرض الاضطرابات الهضمية من حساسية الغلوتين (الموجود في القمح والشيلم والشعير). لكن حساسية القمح يمكن أن تفعل أكثر من جعل الشخص يشعر بالمرض - مثل الحساسية الغذائية الأخرى، كما يمكن أن يسبب رد فعل يهدد الحياة.



ما الذي يسبب الحساسية الغذائية؟



تظهر الحساسية الغذائية عادة في السنوات الأولى من الحياة وتتجلى في شكل طفح جلدي وحكة وتورمات في الوجه، والتي تحدث بعد وقت قصير من تناول الطعام. ومع ذلك، يمكن أن تسبب الحساسية الغذائية أيضاً ردود فعل تحسسية شديدة تنطوي على صعوبات في التنفس أو القيء أو الإسهال، وهي أكثر مسببات الحساسية المفرطة عند الأطفال. الحساسية المفرطة هي الشكل الأكثر تطرفاً من رد الفعل التحسسي الفوري ويمكن أن تهدد الحياة.

رغم أن العديد من المصابين بالحساسية يطورونها أثناء الطفولة، إلا أنه لا يزال من الممكن للناس تطوير الحساسية في أي مرحلة من حياتهم. وينطبق هذا أيضاً على الأشخاص الذين ربما أصيبوا بحساسية عندما كانوا أصغر سناً وتراجعوا عن التدخين، فقط لكي يعودوا لاحقاً في الحياة.



هل الحساسية وراثية أم بيئية؟



هل يمكن أن تعمل الحساسية في الأسرة؟ لقد وجد أن علم الوراثة للشخص يمكن أن يلعب دوراً رئيسياً في فهم سبب الإصابة بحساسية غذائية معينة، لأن هذه الحساسية قد تكون وراثية.

ما هو معروف هو أنه رغم وجود عوامل بيئية في اللعب، والتي ستتم مناقشتها أكثر، فإن احتمال إصابة الشخص بالحساسية يزيد إذا كان أحد الوالدين أو كلاهما مصاباً بالحساسية نفسها.

يحتوي الجينوم البشري على قدر كبير من المعلومات والبيانات المتعلقة بكل شيء عن أي شخص، ويكمن المفتاح في إجراء البحوث الكافية حتى يمكن فهم الجينات بمزيد من التفصيل.



البحث في علم الوراثة والحساسية الغذائية



في دراستهم، قام فريق البحث بقيادة كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة، الباحث الرئيسي، الدكتور شياوبين وانغ، MD، ScD، MPH وزملاؤها بتحليل عينات الحمض النووي من 2. 759 مشاركاً (1. 315 طفلاً و1، 444 من آبائهم البيولوجيين) المسجلين في شيكاغو دراسة الحساسية للأغذية. معظم الأطفال لديهم نوع من الحساسية الغذائية. قاموا بمسح ما يقرب من مليون علامة وراثية عبر الجينوم البشري، بحثاً عن أدلة يمكن أن تسهم بها الجينات في زيادة خطر الإصابة بحساسية الغذاء، بما في ذلك الفول السوداني.

ووجد الباحثون أن المنطقة الجينومية التي تحتوي على جينات مثل مستضد الكريات البيض البشري (HLA) - DQ وHLA - DR والموجودة على كروموسوم ستة ترتبط بحساسية الفول السوداني. تشير هذه الدراسة إلى أن منطقة الجينات HLA - DR و - DQ ربما تشكل خطراً جينياً كبيراً على حساسية الفول السوداني؛ حيث تمثل نحو 20 في المائة من حساسية الفول السوداني في مجتمع الدراسة. هذا هو أيضاً الموقع نفسه الذي يعرض الناس لخطر متزايد من مرض الاضطرابات الهضمية.

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في دراسة أخرى، تم تحديد ما يسمى بمجموعة الجينات SERPINB على الكروموسوم 18 أيضاً كموضع خطر وراثي محدد للحساسية الغذائية. أنه ينطوي على عشرة أعضاء من عائلة بروتينية (سربين) الفائقة. يتم التعبير عن الجينات في هذه المجموعة بشكل أساسي في الجلد وفي الغشاء المخاطي للمريء. وبالتالي، يشك الباحثون في أنهم يلعبون دوراً رئيسياً في ضمان سلامة وظيفة الحاجز الظهاري. ومن النتائج المهمة الأخرى للدراسة أن أربعة من مواضع المخاطر الخمس المحددة مرتبطة بجميع أنواع الحساسية الغذائية. يبدو أن منطقة HLA الخاصة بحساسية الفول السوداني كما ذكر أعلاه، هي الاستثناء الوحيد.

الحساسية الوراثية عند الأطفال احذري من تجاهلها



تكشف دراسات كهذه عن القيمة في البحث المستمر في مجال علم الوراثة لصالح المجتمع ككل. نظرة ثاقبة الوراثة والأسباب الكامنة وراء كون جميع الناس فريدين ومختلفين عن بعضهم البعض يمكن أن توفر طرقاً أساسية لفهم الحساسية الغذائية بشكل أفضل.

أكبر دراسة في العالم في الأسباب الوراثية للحساسية الغذائية



نوه الدكتور «يوسف على فريد استشاري الأطفال، عن ما جاء في دراسة على مستوى الجينوم نحو 1500 طفل في ألمانيا والولايات المتحدة يعانون من الحساسية الغذائية. بحث البحث في أكثر من خمسة ملايين تنوع وراثي، يطلق عليه تعدد الأشكال، النوكليوتيدات المفردة أو SNPs «القصاصات»، في كل مشارك في الدراسة وقارن وتيرة هذه SNPs مع تواتر الأشخاص الخاضعين للرقابة. شملت الدراسة، التي نشرت في مجلة Nature Communications، باحثين من برلين وفرانكفورت وجرايفسفالد وهانوفر وفانجن وشيكاغو. إنه رائع ليس فقط لحجمه ولكن أيضاً لمنهجيته التشخيصية الموثوقة.



على عكس الدراسات الأخرى، استخدم الباحثون اختبار التحدي الغذائي عن طريق الفم لتأكيد تشخيص الحساسية. هذا إجراء معقد يقوم فيه المرضى بتناول كميات صغيرة من مسببات الحساسية المشتبه بها في المستشفى في حالات الطوارئ لتحديد ما إذا كانوا يستجيبون للحساسية أم لا. يقول البروفسور لي: «نعلم من الممارسة السريرية أن ما يصل إلى 80 في المائة من الحساسية الغذائية المفترضة ليست في الواقع حساسية. هذه الحساسية الغذائية غالباً ما تكون بسبب عدم تحمل الطعام وليس استجابة لحساسية.



اكتشفت هذه الدراسة ما مجموعه خمسة مواقع المخاطر الوراثية للحساسية الغذائية. أربعة منها يظهرون ارتباطاً قوياً بالمكان المعروف ليس فقط للالتهاب الجلدي التأتبي والربو، ولكن أيضاً للأمراض الالتهابية المزمنة الأخرى مثل مرض كرون والصدفية بالإضافة إلى اضطرابات المناعة الذاتية.





العوامل البيئية وتطور الحساسية



كما ذكرنا سابقاً، تلعب بيئتنا دوراً مهماً في كل من حياتنا اليومية وفي تطويرنا المحتمل للحساسية. والدراسة اكتشفت أن دور تفاعل الجينات والبيئة، وتفاعل الجينات الجين، وعلم التخلق في الحساسية الغذائية لا تزال غير مستكشفة إلى حد كبير، وهناك حاجة إلى مزيد من البحوث لفهم هذه العلاقات بشكل أفضل.



بالنظر إلى الطبيعة المعقدة للحساسية، تحتاج الدراسات المستقبلية إلى دمج البيئة، والجينوميات وعلم التخلق، من أجل فهم أفضل لآثار مسببات الجوانب المتعددة والآليات البيولوجية للحساسية الغذائية.



مع نمو مجال العلوم هذا، كونه جديداً نسبياً، سيساعدنا في فهم العلاقة بين البيئة وعلم الوراثة، وما يعنيه للأشخاص الذين يؤثرون عليها في زيادة معرفتنا بكيفية الوقاية من الغذاء وعلاجه وربما علاجه في يوم من الأيام الحساسية التي لها تأثير موهن على حياة الأشخاص الذين لديهم.

تشمل العوامل الأخرى التي تم ربطها بالحساسية البيئة المحيطة وعادات نمط الحياة بما في ذلك:

التعرض للتدخين

التعرض لبعض المنتجات مثل تنظيف السوائل

الحيوانات الأليفة المنزلية

التعرض لأطفال آخرين يعانون من الحساسية

عدوى فيروسية

التطعيمات

الأدوية

تلوث الهواء

حمية

في حين أن هذه العوامل لا تسبب بالضرورة الحساسية الغذائية في حد ذاتها، إلا أن هناك ارتباطاً ممكناً بين أسلوب الحياة والبيئة.



الحساسية المتعلقة بالجنس



أخيراً، وجدت دراسة أيضاً أن الحساسية قد تكون مرتبطة بالجنس بناءً على الوالد الذي لديه حساسية. باختصار، زادت حساسية الأمهات من خطر الإصابة بالفتيات، وزادت حساسية الأبوين من خطر الإصابة بالأولاد. هذا له آثار على التنبؤ والوقاية من الحساسية في مرحلة الطفولة حيث يمكن استخدام هذه المعلومات لتحديد، على أساس جنس الطفل، ما إذا كانوا أكثر عرضة للإصابة بالحساسية. ومع ذلك، هناك دائماً خطر يرتبط بإصابة أحد الوالدين بالحساسية وبالتالي يجب اتخاذ الاحتياطات مع بعض الأطعمة بعد ولادة الطفل.