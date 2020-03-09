شكرا لقرائتكم خبر عن لو مصاب بكورونا.. ماذا يعنى أن تكون تحت الحجر الصحى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح تفشي فيروس كورونا أمرا واقعا الآن يؤثر على قطاع كبير من الناس في مختلف دول العالم بأعداد كبيرة.

كان الحجر الصحي قائماً منذ أن بدأت العدوى بالانتشار السريع في جميع أنحاء ووهان بالصين، وأصبحت إيطاليا مؤخرًا أول دولة خارج الصين تفرض الحجر الصحي على مواطنيها البالغ عددهم 16 مليون نسمة.

ما هو الحجر الصحي؟

وفقا لتقرير موقع " timesofindia" بناءً على تقدير الأطباء، إذا كان الشخص يشتبه في أنه يعاني من أعراض تتشابه مع أعراض فيروس كورونا، يُطلب منه ممارسة الحجر الصحي الذاتي ، لمنع أو إيقاف أو فصل الشخص عن أي تجمعات ، حيث يمكن أن ينتشر خطر العدوى لأن فيروس كورونا ، الذي يشبه إلى حد كبير الانفلونزا أو البرد ، وهو مرض معدي يمكن أن ينتشر عن طريق القطرات التنفسية أو العطس أو السعال في الهواء.

وبمعنى آخر، فإن الحجر الصحي لفيروس كورونا COVID-19 يعني أنه يُطلب من المريض ممارسة التدابير الوقائية والبقاء في المنزل، ومراقبة نفسه لمعرفة ما إذا كانت العدوى تزداد سوءًا (لمدة 14 يومًا على الأقل) ، وهو عادةً الوقت الذي يستغرقه الفيروس لاحتضان وتثبيت الخلايا السليمة.

وتشمل التدابير التحذيرية : فحص درجة الحرارة، وممارسة النظافة الشخصية الجيدة ، بما في ذلك الأطعمة التي تعزز المناعة وتناول الأدوية لخفض الحمى، إذا لزم الأمر.

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وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن أي شخص يسافر من الصين أو أي دولة أخرى مصابة في جميع أنحاء العالم يعتبر معرضًا لخطر كبير.

تحذر بعض النصائح أيضًا من المصافحة والتقبيل أو الحفاظ على الاتصال الجنسي عند ظهور الأعراض، ارتدى الأقنعة ، فقط إذا كنت تسعل وتشترك في مساحة مع أشخاص آخرين.

إذا تفاقمت الأعراض ، أو ظهرت الأعراض بشكل أكثر حدة (مثل ضيق التنفس ، ألم عضلي ، صداع شديد ، سعال دموي) ، اتصل برقم الطوارئ في الحال ولا تذهب إلى الطبيب بنفسك، سيتم إرسالك سيارة إسعاف وسيتم اتخاذ الترتيبات في المستشفى لنفسها ، للحد من خطر العدوى.