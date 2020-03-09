شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح من الصحة السعودية للتخطيط قبل الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرغبة في الحمل تعد من أهم وأبرز الخطط التي تسعي لتحقيقها الكثيرات، ولذا تقدم وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الرسمي، بعض النصائح الهامة للتخطيط للحمل، ولذا عليك التعرف على هذه النصائح.

أوضحت وزارة الصحة السعودية، أن التخطيط ما قبل الحمل قد يساعد الزوجين على فهم كيفية تعزيز فرص للحصول على حمل صحي، كما لابد من تحديد زيارة قبل الحمل إلى الطبيب، حيث تعد هذه الزيارة مهمة لكل سيدة إذا كانت أقل من عشرين أو تجاوزت الثلاثين، أو إذا كنتي تعاني من أي حالات مرضية مزمنة، أو أي مخاوف خاصة.

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وأشارت وزارة الصحة السعودية، أن هناك بعض الأمور التي لابد من معرفتها في زيارة الطبيب ما قبل الحمل، حتى يتيسر للطبيب تقدير موعد التبويض وموعد الحمل إذا مرت السيدة بدورة شهرية طبيعية واحدة على الأقل قبل الحمل، التأكد من الحصول على التطعيمات الضرورية، كالجدري المائي والحصبة الألمانية لما لها من خطورة على الجنين، كما سيتم إعطاء التطعيمات بعد إجراء اختبارات الدم للتحقق من المناعة في حال لم تكن التطعيمات كاملة، ويفضل أن يكون ذلك قبل شهر على الأقل من محاولة الحمل.

وأضافت وزارة الصحة السعودية، أن هناك بعض الأمراض المزمنة والأدوية أو المكملات الغذائية، التي تزيد من فرص الحمل في حالة أنك تخططين للحمل، ومنها إذا كانت السيدة تعاني من السمنة أو بعض الأمراض المزمنة كالسكر، ارتفاع ضغط الدم، والربو، وخلل الغدة الدرقية، فلابد من ضبط الحالة الطبية المرض قبل الحمل، وعند استخدام أدوية، أعشاب أو مكملات غذائية ففي بعض الحالات يتم تغيير الجرعات، تناول شيء آخر أو التوقف عن تناول المنتج قبل الحمل.