شكرا لقرائتكم خبر عن الأطفال المولودون مبكراً لديهم القدرة على تطوير نظام المناعة الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اكتشف باحثون من جامعة كينجز كوليدج في لندن ومستشفى هوميرتون الجامعي أن الأطفال الذين يولدون قبل 32 أسبوعًا من الحمل يمكنهم اكتساب بعض وظائف المناعة لدى البالغين بسرعة بعد الولادة، أي ما يعادل تلك التي حققها الرضع المولودين في فترة محددة.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews"، تابع الفريق الأطفال المولودين قبل 32 أسبوعًا من الحمل لتحديد مجموعات مختلفة من الخلايا المناعية ، وحالة هؤلاء الأطفال ، وقدرتهم على إنتاج خلايا مناعية ، وكيف تغيرت هذه الميزات بعد الولادة، وأخذوا أيضا عينات من البراز وتحليلها لمعرفة أي البكتيريا كانت موجودة.

ووجدوا أن ملامح المناعة لدى جميع الأطفال الرضع تقدمت في اتجاه مماثل مع تقدمهم في السن ، بغض النظر عن عدد أسابيع الحمل عند الولادة.

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وقام الأطفال المولودين في أوائل الحمل - قبل 28 أسبوعًا - بقدر أكبر من الحركة خلال فترة زمنية مماثلة لتلك الذين ولدوا في فترة الحمل الكاملة، وهذا يشير إلى أن الخدج والرضع يلتقيان في إطار زمني مماثل ، ونمو المناعة لدى جميع الأطفال يتبع مسارًا محددًا بعد الولادة.

وقالت الدكتورة "دينا جيبونز" ، محاضرة في علم المناعة في كلية علوم المناعة والميكروبات: "تؤكد هذه البيانات أن غالبية التطور المناعي يحدث بعد الولادة ، وبالتالي فإن الأطفال المولودين قبل الأوان لديهم القدرة على التطور نظام المناعة الطبيعي ".

تعد العدوى والمضاعفات المرتبطة بالعدوى من الأسباب المهمة للوفاة بعد الولادة المبكرة، وعلى الرغم من ذلك ، هناك فهم محدود لتطور الجهاز المناعي عند الأطفال المولودين قبل الأوان ، وكيف يمكن أن يتأثر هذا التطور بالبيئة بعد الولادة.