شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق تطهير فصول المدارس تجنبا للعدوى بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع الانتشار الكبير لفيروس كورونا تفرض كافة الأماكن التي تشهد تجمع إجراءات وقائية يومية لمنع انتشار الإصابة أو العدوى وخاصة في المدارس وأماكن العمل، ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها يوجد عده إجراءات احترازية يجب اتباعها بصفة دورية خلال هذه الفترة.

حيث يجب تشجيع الطلاب والمدرسين على اتخاذ إجراءات وقائية يومية لمنع انتشار أمراض الجهاز التنفسي ، مثل البقاء في المنزل عند المرض، تغطية الأنف والفم بشكل مناسب عند السعال والعطس. تنظيف الأسطح التي تم لمسها بشكل متكرر، وغسل اليدين في كثير من الأحيان بالصابون والماء، إذا لم يكن الصابون والماء متوفرين بسهولة ، استخدم مطهر اليدين بالكحول مع 60٪ على الأقل من الكحول.

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ما هي إجراءات التنظيف البيئي التي يجب أن تتخذها المدرسة للحفاظ على صحة المدرسين والطلاب ؟

وفقا لما أكده تقرير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC ، يجب إجراء التنظيف البيئي الروتيني وذلك من خلال القيام بتنظيف الأسطح التي تم لمسها بشكل متكرر على سبيل المثال مقابض الأبواب، مفاتيح الإضاءة، مقاعد الطلاب، باستخدام المنظفات، يجب توفير مناديل يمكن التخلص منها بحيث يمكن مسح الأسطح المستخدمة بشكل شائع مثل لوحات المفاتيح والمكاتب وأجهزة التحكم عن بعد من قبل الطلاب والموظفين قبل كل استخدام.

يجب التأكيد على الطلاب عدم مشاركه أدواتهم الخاصة مع بعضم البعض، التأكد من وجود أدوات النظافة الشخصية داخل حقيبته من الصابون والمناديل الورقية والمناديل المبلله ومطهر الأيدى.

وضرورة تقليل تجمعات الطلاب فى المبنى المدرسى فى غير الضرورة بمسافة لا تقل عن متر واحد بين الطلاب، عرض الطالب الذى تظهر عليه أى علامات إنفلوانزا على الطبيب،يمنح الطالب الذى يصاب بإنفلوانزا إجازة حتى يشفى.