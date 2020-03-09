شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. اعرف عدد المتعافين من كورونا على مستوى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط الذعر والخوف من إصابات ووفيات كورونا اليومية، تكشف التقارير الصادرة على مركز جامعة جونز هوبكينز البحثية الأمريكية، تقدم حالات الشفاء لتصل إلى شفاء أعلى من نصف الإصابات على مستوى العالم.

ووفقا للتقرير بلغت نسبة الشفاء الكلية من فيروس كورونا على مستوى العالم 62,375 من إجمالي 111,363 حالة، فيما بلغت نسبة الوفيات حتى هذه اللحظة 3,892.



اصحائية باخر ارقام كورونا وفقا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية

بلغت نسبة الشفاء الكبرى للفيروس في مركز ووهان بالصين مكان تفشى المرض، حيث سجلت عدد شفاء بلغ 46,487 حالة منذ بداية تفشى المرض أواخر العام الماضى ديسمبر 2019.

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تأتى بعد الصين بعد ذلك دولة إيران بعدد حالات شفاء بلغت 2,394 حالة من إجمالي عدد حالات إصابة بلغت 7,161.



عدد حالات الشفاء من كورونا

فيما أعلنت مصر شفاء 12 حالة من المصابين من فيروس كورونا من إجمالي عدد حالات 55 حالة تم اكتشافها على مدار الأيام الماضية .

أقل حالات شفاء سجلت في 15 دولة بمعدل حالة شفاء واحدة من إجمالي حالات إصابة تراوحت بين 1 إلى 5 حالات، وشملت تلك الدول " بيلاروسيا، بلجيكا، كمبوديا، الدنمارك، فنلندا، الكويت، لبنان، التبت البر الرئيسى للصين، المكسيك، نيبال، باكستان، الفلبين، السنغال، سيريلانكا، 6 مقاطعات في الولايات المتحدة بواشنطن وكاليفورنيا.