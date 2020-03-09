شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وجنوب أفريقيا الأكثر تصدي لفيروس كورونا في القارة السمراء..خرائط وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم إنشاء خريطة لتوضيح أكثر دول قارة أفريقيا عرضة للفيروس التاجي كورونا، وتلك الأكثر استعدادًا لمواجهة هذا الوباء، وذلك وفقا لموقع " theafricareport".

أكد الموقع المذكور، أن سكان البلدين يأملون أن يكون فيروس كورونا OVID-19 المستجد ، كما أعيدت تسميته رسميًا من قبل منظمة الصحة العالمية، قد تم احتواؤه أواستقراره وتقليل فرص الإصابة به، وخاصة بعد أن صرحت السلطات الصينية بارتفاع عدد الأشخاص المصابين بالفيروس، مع الإبلاغ عن الغالبية العظمى من الحالات في الصين، وللم يتم الإبلاغ عن أي حالات في أفريقيا.

وأضاف التقرير، أن منظمة الصحة العالمية والفرع الأفريقي لمراكز الوقاية من الأمراض والوقاية منها (CDC) بالولايات المتحدة توصي بتوخي الحذر، فمن الناحية الإحصائية، من غيرالمرجح أن تكون إفريقيا هي القارة الوحيدة التي لم تتأثر بـ COVID-19 ، ومن الممكن أن هناك أشخاص في إفريقيا مصابون بالفيروس ولكنهم ببساطة لم يتم اكتشافهم بعد.



خريطة افريقيا

وأثبتت التقارير أن الحالات المشتبه فيها المختلفة في بلدان مثل كوت ديفوار وبوركينا فاسو أنها إنذارات زائفة، وفي محاولة لتجاوز الاحتمالات تعاون علماء من أوروبا وإفريقيا والولايات المتحدة لرسم خريطة توضح مخاطر انتشار الفيروس في أفريقيا، وأيضا وضحت الخريطة ما هي البلدان الأكثر تعرضا للخطر، وطرق التخلص منه.

قام الأطباء وعلماء الأوبئة وعلماء السكان وخبراء الصحة العامة بمقارنة البيانات وإنشاء منهجية ووضع خرائط، وتم نشرنتائج أعمالهم، التي أجريت تحت إشراف خبراء من INSERM في جامعة السوربون ، عبر الإنترنت في medrxiv.org وتقدم قائمة مصحوبة بخرائط ومخططات بيانية مختلفة للبلدان الأفريقية الأكثرعرضة لوصول COVID -19.

Advertisements

جزء مما يجعل الدراسة مهمة هو أنه يأخذ في الاعتبار حجم اتصالات الحركة الجوية بين كل دولة أفريقية والمناطق الصينية التي تأثرت بشدة بالفيروس، وبناءً على هذا المعيار، تبرز مصر والجزائر وجنوب إفريقيا أكثر من غيرهم ، ولأن أول شخص مصاب يحتمل أن يصل إلى أفريقيا عن طريق السفرالجوي، فهم الأكثرعرضة للخطر.

فهذه البلدان الثلاثة، تحتل المرتبة بين البلدان التي تتمتع بأعلى نظام صحي وربما تكون الأكثر قدرة على احتواء الوباء.



خريطة افريقا

أما في المرتبة التالية من فئة المخاطر العالية هي نيجيريا وإثيوبيا بسبب علاقاتهما الوثيقة مع الصين، وتليهم المغرب والسودان وأنغولا وتنزانيا وغانا وكينيا.

أما البلدان الأكثر استعدادًا لصد الفيروس التاجي COVID-19، هي التالي لديها نظام صحي جيد، والتنمية الاقتصادية ، والتي لديها القدرة علي السيطرة علي الأوبئة السابقة، وبناءً على هذه العوامل ، تشمل البلدان الأكثر استعدادًا لصد COVID-19 جنوب إفريقيا ومصر وتونس والمغرب، في حين أن أكثرها ضعفًا هي الصومال وتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى وموريتانيا.