شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA" توافق على علاج جديد للبالغين المصابين بمرض كوشينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" اليوم على أقراص"Isturisa" الذى يحتوى على المادة الفعالة (osilodrostat) عن طريق الفم للبالغين المصابين بمرض كوشينج، الذين إما لا يستطيعون الخضوع لجراحة الغدة النخامية أو خضعوا للجراحة ولكنهم ما زالوا يعانون من هذا المرض.

ويعتبر داء كوشينج مرض نادر تصنع فيه الغدد الكظرية الكثير من هرمون الكورتيزول "هرمون الاجهاد".

ويمثل Isturisa هو أول دواء معتمد من إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) يعالج مباشرة الإفراط في إنتاج الكورتيزول عن طريق منع الإنزيم المعروف باسم 11 بيتا هيدروكسيلاز ومنع تخليق الكورتيزول.

وقالت الدكتورة "ماري ثانه هاي"، مدير مكتب تقييم الأدوية الثاني بالوكالة في مركز تقييم وبحوث الدواء في إدارة الأغذية والعقاقير "FDA" :"تدعم إدارة الأغذية والعقاقير تطوير علاجات آمنة وفعالة للأمراض النادرة ، وهذا العلاج الجديد يمكن أن يساعد الأشخاص الذين يعانون من مرض كوشينغ ، وهي حالة نادرة حيث يعرضهم إفراط في إنتاج الكورتيزول في خطر لمشاكل طبية أخرى".

وتابعت "ثانه": "من خلال مساعدة المرضى على تحقيق مستويات الكورتيزول الطبيعية ، هذا الدواء هو خيار علاج مهم للبالغين المصابين بمرض كوشينج."

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وينجم مرض كوشينغ عن ورم في الغدة النخامية يفرز الكثير من هرمون يسمى adrenocorticotropin ، الذي يحفز الغدة الكظرية لإنتاج كمية زائدة من الكورتيزول، وهذا المرض هو الأكثر شيوعًا بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 50 عامًا ، وهو يصيب النساء ثلاث مرات أكثر من الرجال.

ويمكن أن يتسبب مرض كوشينغ في مشاكل صحية كبيرة ، مثل ارتفاع ضغط الدم والسمنة والسكري من النوع 2 والجلطات الدموية في الساقين والرئتين وفقدان العظام والكسور وضعف الجهاز المناعي والاكتئاب.

وقد يكون لدى المرضى ذراعان وساقان رقيقان، وجه كامل مستدير أحمر ، زيادة الدهون حول الرقبة ، كدمات سهلة ، خطوط (علامات تمدد أرجوانية) وضعف العضلات.

وكانت الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها في التجربة السريرية لإستوريسا هي قصور الغدة الكظرية والصداع والقيء والغثيان والتعب والوذمة (تورم ناتج عن احتباس السوائل).