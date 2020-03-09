التفاصيل الكاملة لرسالة سيدة من غزة في اليوم العالمي للمرأة متحدية الحصار الإسرائيلي

داخل أزقة مخيم النصيرات العتيقة، الواقعة وسط قطاع غزة، يلفت نظر المارة، الخطوات الثابتة التي تسير بها السيدة الأربعينية آمال رقيّق نحو منجرتها التي تقع في قلب المخيم، حيث تجتهد هناك طوال ساعات النهار، في العمل على الآلات الكبيرة، التي تُنتج عبرها قطعاً خشبية مختلفة، تبيعها في الأسواق والمتاجر لتأمين قوت أبنائها.وقال آمال رقيق في تصريح صحافي "قليلات هنّ النساء في قطاع غزة، اللواتي يُقبلن على مثل هذه الأعمال الشاقة، والتي غالباً ما يصنفها الناس على أنّها مهن لا يقدر على الخوض بها، سوى الرجال"، مبيّنة أنّها تعي جيداً أنّ اتخاذها خطوة الإقبال على هذا العمل، منذ سنوات طويلة، كانت محط اعتراض واستغراب كثير من المواطنين الذين عبروا لها أكثر من مرّة عن اندهاشهم من علمها وقدراتها.وتعرضت السيدة خلال رحلة حياتها لظروف قاسية، أجبرتها على أن تكون صلبة تتحمل مختلف الصعاب التي تحيط بها، وتروي أنّها في سنوات الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي اندلعت عام 2000. كانت في زيارة لأهلها الذين يقطنون مخيم النصيرات، وحينها لم تتمكن بسبب الإغلاق الإسرائيلي، من العودة إلى البيت الذي تسكنه برفقة زوجها في مدينة الرملة التي تقع بالداخل المحتل.

وأوضحت أنّ زوجها تنصل من كلّ حقوقها التي كان يجب عليه الإيفاء بها، وامتنع عن إرسال المال لها ولابنته حتّى يتمكنا من تأمين متطلبات الحياة البسيطة، لاسيما أن أهلها من الناس البسطاء أصحاب الوضع الاقتصادي المحدود، مبيّنة أنّ ذلك الأمر دفعها لطلب الطلاق من زوجها واختارت أن تعيش برفقة ابنتها، وأن تسعى لأجل إسعادها بمختلف الطرق.واتجهت أكثر من مرة للمؤسسات التي تهتم بتقديم منح المشاريع الريادية للنساء، خلال السنوات التي تلت طلاقها، وشاركت في أحد المرات بمشروعٍ منحها فرصة افتتاح منجرتها الخاصّة، مشيرة إلى أنّها شاركت في عدد من الورش المهنية لكنّها وجدت أن النجارة والأخشاب هي الأقرب لشغفها، بخاصة أنها كانت على مدار سنوات طويلة تحلم بدراسة تخصص الديكور.

ولفتت إلى أنّها تمكنت من إنتاج لوحات وقطع فنية خشبية مختلفة، تحمل إشارات متنوعة، لكنّها بمجملها تندرج تحت الغطاء الوطني، حيث إنها أنتجت مجسمات لخريطة فلسطين، ومفتاح العودة، وأخرى، متابعة أنّ "إتقانها الجيد ومعرفتها الدقيقة لتفاصيل ما تصنعه جعل منها مصدر ثقة للزبائن الذين اعتادوا على زيارتها لطلب ما يحتاجونه من قطعٍ مميزة".فيما يتعلق بابنتها، سردن آمال أنّها تبلغ الآن من العمر 20 عاماً، وتعاني من إعاقة ذهنية بسيطة، لكنّها ورغم ذلك تصر على دمجها في المجتمع بمختلف الوسائل، "لأنّها تؤمن أنّ الانتصار على الظروف والعوائق يجب أنّ يكون مغروساً في كلّ نفس امرأة فلسطينية، لأنّها بالأساس شريكة في كلّ تفاصيل الحياة التي تشمل النضال والتعب".

وعن رسالتها في اليوم العالمي للمرأة الذي يحتفل فيه العالم سنوياً اليوم، شرحت آمال رقيّق أنّها عملت خلال الفترة الماضية التي رافقت شغلها كنجارة، على تعزيز مفاهيم المرأة القوية والقادرة على انتزاع حقوقها من أي شخص يحاول التعدي عليها، منوهة بأنّها ستستمر بذلك كونها تعلم جيداً أنّ المحرك الأساسي لأي مجتمع هي المرأة، "التي لا يجب عليها الخضوع والاتكال أبداً".يُذكر أنّ الإحصائيات المحلية تشير إلى تراجع الواقع المعيشي والاجتماعي للنساء الفلسطينيات بغزة، وذلك لعدد من الأسباب أهمها الوضع الاجتماعي، الذي يفصل بين الرجل والمرأة في كثير من المناطق، إضافة لذلك الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي نتجت عن الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ أكثر من 13 عاماً

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