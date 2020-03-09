ميغان ماركل تزور إحدى مدارس المملكة المتّحدة بمناسبة "يوم المرأة العالمى"

قد تكون المهام الملكية للأمير هارى وزوجته دوقة سايسكس ميجان ماركل، تراجعت، بعد تنحيهما عن مهامهما الملكية، إلا أن أنشطة الثنائى مستمرة في كثير من المجالات الخيرية، حيث نشر الحساب الرسمى للأمير هارى ودوقة سايسكس ميجان فيديو أثناء زيارة ميجان ماركل لاحدى المدارس في المملكة المتحدة بمناسبة "يوم المرأة العالمى"

ونشر الحساب فيديو لميجان ماركل وهى تتحدث أمام جمع كبير من الطلاب، ثم صعد أحد الطلاب للحديث عن المناسبة، وعلق الحساب على الفيديو "قامت دوقة ساسكس بزيارة مدرسة روبرت كلاك للاحتفال بنساء المستقبل، وكذلك لتسليط الضوء على الدور الهام الذى يلعبه الرجال والفتيان فى اليوم العالمى للمرأة"، و"طلبت الدوقة من طالب أن يصعد لإلقاء كلمة ويتحدث من خلال وجهة نظره حول أهمية اليوم"

وكانت ميجان ماركل، قد تبنت حيلة تستخدمها كيت ميدلتون في جولاتها ملكية، إذ ترتدى ثيابا بألوان العلم الوطنى البريطانى، وهو ما فعلته ميجان ماركل خلال ظهورها الرسمي الأخير، قبل انشقاقها الرسمى عن العائلة المالكة البريطانية.

تبنت ميجان ماركل، 38، الأسلوب ذاته، إذ ظهرت في زيارتها الأخيرة، بفساتين بالألوان الأحمر والأزرق والأبيض، على مدار الأيام القليلة الماضية، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وارتدت ميجان فستانا باللون الأزرق الفيروزى، من تصميم فيكتوريا بيكهام، لأول ظهور لها في المملكة المتحدة منذ الإعلان عن خطتها للتراجع عن الخدمة الملكية، واختارت ثوبا أبيضا أنيقا، واختارت ثوبًا أحمر غامقًا لمهرجان Mountbatten للموسيقى، ويأتي أسلوب ميجان بعد أيام من عرض كيت ميدلتون، 38 عامًا، خدعة مماثلة خلال جولتها الملكية في أيرلندا.

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