ستوكهولم - لايف ستايل
أعربت ناشطة المناخ السويدية المراهقة، جريتا تونبرج في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عن معارضتها لعدم المساواة بين الجنسين في العالم في اليوم العالمي للمرأة.وقالت تونبرج، في تغريدة لها على (تويتر) الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يُصادف الثامن من مارس "نعترف بأن النساء مازلن بعيدات عن المساواة مع الرجال في مجتمعات اليوم".
وأضافت الناشطة السويدية، 17 عاما، "لا يمكننا أن يكون لدينا عدالة مناخية، بدون مساواة بين الجنسين".
وتابعت أنه لا يتعين إساءة فهم اليوم بوصفه مناسبة للاحتفال بالمرأة، لكن للنظر بجدية في السبل التي يمكن أن يحسن بها المجتمع المساواة بين الجنسين.
وكتبت "ما نريده نحن النساء اليوم- وكل يوم- هو المساواة وليس التهاني أو الاحتفالات".
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كانت هذه تفاصيل خبر ناشطة المناخ السويدية تؤكد أن المرأة تحتاج إلى المساواة في يومها العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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