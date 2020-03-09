نصائح طبية مزيفة لمواجهة فيروس "كورونا" يجب تجنبها أبرزها مكمل المعادن "MMS"

لا زال فيروس كورونا، يتوسع ويتنشر ووصل عدد الدول المصابه إلى قرابه 100 دولة وتخطى عدد الوفيات عالميا 3097 حالة وفاة حتى الآن، وتخطى عدد المصابين بالفيروس 106آلاف شخص في أنحاء العالم مع وصول الفيروس إلى دول جديدة وتسببه في مزيد من الأضرار الاقتصادية.

وبالرغم من المحاولات الحثيثة للفرق الطبية والعلماء حول العالم، لم يتم الكشف حتى اليوم عن طرق علاج فعالة أو طرق وقائية مؤكدة، بالرغم من آلاف الدراسات التي نشرت عبر الانترنت، والتي نسبت إلى مراجع طبية ودراسات علمية.

مكمل المعادن "MMS"

زعم ناشطون على "يوتيوب" وصفحات التواصل الاجتماعى، والذين لديهم آلاف المتابعين، أن المتم المعدني "MMS" ، يمكن أن يعالج فيروس كورونا بشكل تام.

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واستضافت العديد من وكالات الأنباء العالمية الناشطين، وتم تنظيم حلقات حول الموضوع، وادعى البعض أن المتمم يستطيع القضاء على الفيروس لاحتوائه على ثاني أكسيد الكلور، وروج لهذه المادة، قبل انتشار فيروس كورونا، كقاتل فعال لأنواع من مرض السرطان، لكنهم ادعوا أنه فعال أيضا لعلاج الفيروس الجديد.

ومن جهتها حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) من مخاطر شرب هذا السائل، وأصدرت السلطات الصحية عدد من البلدان تنبيهات حول هذا الموضوع.

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