العائلة الملكية البريطانية تحتفل بيوم المرأة العالمى بصورة من الذكريات

حرصت الصفحة العالمية للعائلة الملكية البريطانية، على الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام، بنشر صورة للملكة إليزابيث الثانية، من فترة شبابها عام 1953، وهي ترتدي ملابسها الرسمية كواحدة من ضمن حرس غرينادي الملكي، وتؤدي التحية العسكرية. كما حرصت الصفحة الرسمية للعائلة الملكية، على الاستعانة بجميع ألقاب الملكة اليزابيث الثانية في التعريف عنها في اليوم العالمي للمرأة، كونها رئيس القوات المسلحة ورئيس الكومنولث وصاحبة السيادة الأطول في التاريخ البريطاني، في أشاره لدور المرأة في المجتمع البريطاني.

ويحتفل العالم اليوم الأحد باليوم العالمى للمرأة، الذى يحل فى الثامن من شهر مارس من كل عام، متضمنا احتفاء العالم بكل دوله بالنساء ونضالهم وتضحياتهم، وتختف طرق الاحتفال باختلاف الدول، ولكنها تلتقى فى تقدير المرأة والاعتراف بدورها وأهميته. ويشهد العالم فى 8 مارس مسيرات واحتجاجات وإضرابات وصولا إلى إصدار دراسات احتفاء باليوم العالمى للمرأة، الذى يتم الاحتفال به فى هذا التاريخ من كل عام، فى مسعى لتكثيف وتنسيق الجهود لتحقيق المساواة مع الرجل.

وفى هذا اليوم من كل عام، يعترف العالم بكل دوله ومجتمعاته بدور المرأة ومسيرتها فى الحياة، ويعمل على حشد الدعم لصالح حقوق المرأة، وتكون الاحتفالات السنوية المتكررة ركيزة للتعبير عن الاحترام العام للمرأة وتقدير إنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

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