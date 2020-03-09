شكرا لقرائتكم خبر عن احذرى من هذه التوقيتات عند إصابه طفلك بعدوى الجديري المائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الجديري المائى من الأمراض التي تنتشر في مثل هذا الوقت من العام خاصة بين الأطفال وطلاب المدارس، ويسبب حمى شديدة وطفحًا مميزًا بكافة انحاء الجسم.

ويقدم التقرير التالى معلومات هامة للأمهات عن توقيتات تطور المرض وأوقات العدوى عند إصابة الطفل بالجديرى وفقا لما ذكره موقع " medicinehealth".

بعد الإصابة بالفيروس، قد تستغرق الأعراض من سبعة إلى 17 يومًا لتظهر كافة مظاهرالعدوى بالفيروس، ويبدأ الفيروس في النمو في مجرى الدم بعد 72-96 ساعة من الإصابة، ولكن لا تظهرأعراض واضحة على الفور .

يصاب الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض مبدئيًا بأعراض مثل الحمى وآلام الجسم والصداع والقشعريرة والشعور بالضيق وآلام في العضلات، وخاصة آلام الظهر، أكثرمن نصف الأشخاص المصابين بالجدري يعانون من قشعريرة وقيء.

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يظهرطفح جلدي بعد 48 إلى 72 ساعة من الأعراض الأولية ويتحول إلى تقرحات مملوءة بالفيروسات، والتي تتفشى لاحقًا، قد يستغرق هذا الأمر ما يصل إلى أسبوعين.

بعد ظهور الطفح الجلدي مباشرة ، يكون الفيروس معديًا للغاية حيث ينتقل إلى الأغشية المخاطية، يلقي الجسم الخلايا، ويتم إطلاق جزيئات الفيروس أو سعالها أو تعطسها في البيئة المحيطة الشخص المصاب يمكن أن يكون معديا لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع (حتى تسقط القشور من الطفح الجلدي).

الفيروس الحي يمكن أن يظل موجود داخل الحبوب بعد القشور خلال أسبوعين إلى أربعة أسابيع من الإصابة .

في وقت مبكر من فترة المرض، يمكن أن تبدوالقروح المليئة بالطفح الجلدي والقيح، تظهر الأعراض أولا في الفم وتنتشر على الوجه، ثم إلى الساعدين واليدين ، وأخيراً إلى الأطراف السفلية والجذع، في المقابل، ينتشر الطفح من جدري الماء من الذراعين والساقين إلى الجذع ونادراً ما يتشكل في مناطق الإبطين والمرفقين.

يجب عزل أي شخص يشتبه في إصابته بالمرض ، ويجب على الأشخاص الذين يرعون المريض استخدام تقنيات حاجز العزل الصارمة لحماية أنفسهم والآخرين من التعرض للعدوى والإصابة.