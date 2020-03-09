شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تصف وضع كورونا بالمرتفع جدا بعد إصابة 105 ألف شخص بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منظمة الصحة العالمية، آخر الاحصائيات عن فيروس كورونا، والوضع بالأرقام الجديدة والحالية خلال الــ24 ساعة الماضية بلغت الحالات المؤكدة 586 105 ألف على مستوى العالم، و 3656 حالة جديدة، أما في الصين 80.859 ألف حالة مؤكدة، و(46 حالة جديدة)، وبلغت حالات الوفاة 3100 حالة، و (27 حالة جديدة)، أما خارج الصين فبلغت الحالات 24727 حالة مؤكدة، و (3610 جديد)، أما الوفيات خارج الصين فبلغت 484 حالة وفاة، و(71 حالة جديدة).

وأكدت المنظمة أن فيروس كورونا وصل إلى 101 دولة، منهم 8 دول جديدة، وتقيم منظمة الصحة العالمية المخاطر بأنها عالية جدا في الصين، والوضع الإقليمي والعالمى، مرتفع جدا.

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من جانبه أعلن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، عن أحدث الأرقام والاحصائيات عن فيروس كورونا بالإقليم، حيث بلغت الإصابات في المملكة العربية السعودية 15 حالة، والمغرب حالتين، ولبنان 28 حالة إصابة، والكويت 64 حالة، وقطر 15 حالة، والعراق61 حالة منها 4 وفيات، وعمان 16 إصابة، وتونس حالة واحدة، والبحرين 79 إصابة، وباكستان 6 حالات، وايران 6566 منها 194 وفاة، والأردن حالة واحدة ، والامارات 45 إصابة، وفلسطين 19 حالة، وأفغانستان 4 حالات.

وعلى صعيد آخر، قالت وزارة الصحة السعودية وفقا لما ذكره موقع CNN الاخبارى، إن مواطناً أمريكياً في السعودية أثبت إصابته بفيروس كورونا اليوم.

وأضافت الوزارة، أن الرجل كان مسافرا من الفلبين وإيطاليا قبل وصوله إلى السعودية، موضحة أن المريض يتلقى حاليًا علاجًا في مستشفى بالعاصمة الرياض، لم تقدم الوزارة اسم الرجل أو معلومات عن حالته، كما عثر على 3 آخرين في محافظة القطيف، بينهم مواطنان بحرينيان، بحسب الوزارة.