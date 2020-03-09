شكرا لقرائتكم خبر عن 6 حاجات بتعملها هتأثر على جهازك المناعى وتقربك من العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجهاز المناعى من أهم أجهزة الجسم وهو المسئول عن مقاومة الفيروسات والعدوى، لذلك نحرص دائما الحفاظ على صحة الجهاز المناعى من خلال اتباع بعض العادات الصحية وتناول الخضروات والفواكه والأطعمة التي تعزز صحة الجهاز المناعى وتحميه من العدوى.

وذكر موقع alsco بعض العادات الخاطئة التي نتبعها وتؤثر على صحة الجهاز المناعى وتسبب خلل ومشاكل به وهى

حاجات تعرضك لخلل الجهاز المناعى

1: تناول الأطعمة غير الصحية يؤثرعلى صحة الجهاز المناعى ويعرضك للفيروسات والعدوى، وخصوصا الوجبات الجاهزة ، لذلك ينصح بالاهتمام بتناول الطعام الصحى في المنزل وغسل الخضروات والفواكه جيدا قبل تناولها.

2: السهروقلة النوم، من العوامل التي تسبب خلل شديد في صحة الجهاز المناعى وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض والعدوى، لذلك ينصح بتنظيم عدد ساعات النوم ،مع النوم مبكرا والاستيقاظ في الصباح.

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3: التدخين يؤثرعلى صحة الجهاز المناعى، حيث أثبتت الدراسات والأبحاث أن المدخنون أكثرعرضة للأمراض نظرا لضعف الجهاز المناعى عندهم.

4: الإجهاد الشديد وبذل المجهود الشديد يؤثرعلى صحة الجهاز المناعى ويزيد من خطر إصابتك بالفيروسات والعدوى.

5: إهمال النظافة الشخصية وتعقيم الأدوات باستمرار من العادات الخاطئة التي تزيد من خطر الإصابة بالفيروسات والجراثيم، لذلك ينصح بالتعقيم المستمر والاهتمام بغسل اليدين والاسنان دائما.

6: الإكثار من تناول الكافيين يؤثرعلى صحة الجهاز المناعى، لذلك ينصح باستبداله بالسوائل الطبيعية والعصائر الغنية بالفيتامينات والعناصر.