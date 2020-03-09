15 وفاة بفيروس كورونا في اليابان

الإثنين 9 مارس 2020

أعلن حاكم مقاطعة كاناجاوا اليابانية، الإثنين، أنَّ شخصاً توفي في المنطقة المتاخمة لطوكيو جرّاء إصابته بفيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19)، وفق ما أفادت به محطة "نيبون" التلفزيونية.



وارتفع بذلك عدد وفيات الفيروس في اليابان إلى 15 من بينهم 7 كانوا على متن سفينة رحلات سياحية خضعت للحجر الصحي قرب طوكيو الشهر الماضي.

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في السياق، أعلنت السلطات الصحية في الصين، الإثنين، تسجيل 22 حالة وفاة جديدة من بين المصابين بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة في البلاد منذ بداية تفشي المرض إلى 3 آلاف و119 شخصاً.

وسجلت السلطات الصينية 40 إصابة إضافية مؤكدة بالفيروس يوم 8 مارس/آذار، ليرتفع عدد الحالات المصابة في البلاد منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 80 ألفا و735 شخصا.