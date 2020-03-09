فرنسا تحظر التجمعات وبنجلاديش تؤجل عيد ميلاد مؤسسها بسبب كورونا

الإثنين 9 مارس 2020

اتخذت كلٌ من فرنسا وبنجلاديش إجراءات احترازية فيما يتعلَّق بالتجمعات الكبيرة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19).



حظرت فرنسا التجمعات التي تضم أكثر من 1000 شخص، في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الصحية عن 3 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19) وزيادة في عدد حالات الإصابة المسجلة في البلاد، الأحد.

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إن القيود الجديدة على المناسبات الكبيرة تمثل توسيعاً لإجراءات أُعلنت من قبل في مواقع تفشي الفيروس كي تسري على كل أنحاء البلاد.

وأضاف: "الأولوية هي لفعل كل ما في وسعنا للحد من انتشار الفيروس".

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وبعد الإعلان عن وفاة 3 أشخاص، الأحد، ارتفع عدد حالات الوفاة في فرنسا جراء الفيروس إلى 19 حالة.

وأفاد مسؤولو الصحة العامة بأن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا وصل إلى 1126 بحلول الساعة 1400 بتوقيت جرينتش.

في السياق، أعلن مسؤول في بنجلاديش، الإثنين، أن بلاده قررت تأجيل الاحتفال بعيد الميلاد المئوي لمؤسس ومهندس استقلال البلاد شيخ مجيب الرحمن، بعد اكتشاف أول 3 حالات إصابة بالفيروس في البلاد.

وتمَّ تأجيل الاحتفال الذي كان مقرراً انطلاقه في "ناشونال برادا جراوند" في دكا يوم 17 مارس/آذار، عيد ميلاد مجيب، بحضور قادة عدة دول من بينهم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وقال كمال عبد الناصر تشودهاري، رئيس لجنة الاحتفال: "سيتم تجنب جميع التجمعات العامة الكبيرة خلال الاحتفال لاعتبارات الصحة العامة"، مضيفاً أنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد للاحتفال في وقت لاحق.