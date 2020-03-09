كوريا الجنوبية تسجل أقل معدل إصابة يومي بكورونا خلال أسبوعين

الإثنين 9 مارس 2020

أعلنت كوريا الجنوبية، الإثنين، تأكيد إصابة 248 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين داخل البلاد إلى 7 آلاف و382 شخصا، معظمهم في مدينة دايجو جنوب شرقي البلاد، مركز تفشي الفيروس، ومقاطعة جيونج سانج المجاورة شمالي البلاد.



وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أنه حتى الآن، توفي 51 شخصا، معظمهم من كبار السن ويعانون من أمراض مزمنة، في البلاد، بسبب الفيروس الذي ظهر في الصين في أواخر العام الماضي، وفقا للمركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

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وأكدت السلطات الكورية الجنوبيّة، أن البلد الأكثر تضرّراً في العالم من "كوفيد-19" بعد الصين وإيطاليا، سجلت، الإثنين، أدنى رقم يوميّ للإصابات بفيروس كورونا المستجدّ خلال أسبوعين.

وتم ربط نحو 60 بالمئة من الحالات المؤكدة في البلاد إلى اتباع الكنيسة التابعة لطائفة شينتشونجي في منطقة دايجو، التي تعد رابع أكبر مدينة من حيث تعداد السكان في البلاد والمقدر بـ5ر2 مليون نسمة.

وقال المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن من بين الحالات الجديدة التي تم اكتشافها يوم الأحد، هناك 190 حالة في دايجو و26 في جيونج سانج.