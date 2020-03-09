كورونا يسجل 22 وفاة جديدة بالصين.. والإصابات تتجاوز 80 ألفا

الإثنين 9 مارس 2020

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الإثنين، تسجيل 22 حالة وفاة جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) يوم الأحد، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة في البلاد منذ بداية تفشي المرض إلى 3 آلاف و119 شخصا.



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وسجلت السلطات الصينية 40 إصابة إضافية مؤكدة بالفيروس يوم 8 مارس/آذار، ليرتفع عدد الحالات المصابة في البلاد منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 80 ألفا و735 شخصا.

وأوضحت الصين أن 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها في مقاطعة هوبي، كما تم تسجيل 21 حالة وفاة جديدة بكورونا في المقاطعة ذاتها، ليرتفع إجمالي الوفيات بها إلى 3007.