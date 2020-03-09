كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 مارس 2020 11:51 صباحاً - تمتد مدة الحمل الطبيعية بين 41_ 42 أسبوعاَ، وقد تتأخر عن هذا الموعد، ولذلك عدة أسباب كما أن تأخر الولادة عن هذا الموعد له مخاطره على الأم والجنين.

الدكتورة فريال عبد العزيز، إختصاصية النساء والولادة تشير إلى أسباب تأخر الولادة بعد الشهر التاسع وهي

التقدير والحساب الغير دقيق لموعد حدوث الحمل وموعد الولادة.

إذا كانت السيدة ستضع مولودها الأول.

تشير بعض الدراسات أن الحمل بولد يعني أن يتأخر موعد الولادة.

اصابة الحامل بالسمنة.

أن تكون لدى الأم الحامل حالة سابقة لتأخر الولادة.

ما هي المخاطر التي تهدد الجنين في حال تأخر الولادة بعد الشهر التاسع؟

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انخفاض كمية السائل الأمينوسي المحيط بالجنين، مما يؤدي لخطر على الجنين مثل أن يضغط الحبل السري على الجنين، أو يؤثر على معدل ضربات قلب الجنين.

أن الجنين يصبح في حالة تعرف ب" متلازمة ما بعد النضج" فهناك في الرحم يوجد جنين تأخر خروجه للحياة، فمن الممكن أن يتلوث الوسط المحيط به بالبراز الأسود" العقي" مما يشكل خطراَ على صحة الجنين.

إصابة المشيمة بالشيخوخة فتصبح غير قادرة على توصيل الدم والغذاء للجنين.

كبر حجم الجنين عن المعتاد مما يؤدي إلى تعسر الولادة واللجوء للولادة القيصرية.

ما هي مضاعفات تأخر الولادة على عملية الولادة نفسها.؟

يمكن أن تتعرض الخامل للعدوى بسبب تكرار الفحص المهبلي.

يمكن أن تصاب بنزيف ما بعد الولادة.

يمكن أن تتعرض للتمزقات المهبلية الشديدة الداخلية والخارجية.

ما هي الاجراءات التي يلجأ إليها الطبيب في حال تأخر الولادة بعد الشهر التاسع؟