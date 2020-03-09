ماسك حليب الأم.. ما فوائده؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعتبر الماسكات الطبيعية للبشرة من أكثر المواضيع حديثا عند السيدات، فكل يوم نسمع عن ماسك جديد مكوناته طبيعية، ووظيفته إما نضارة أو تقشير أو حتى تبييض، لكن هل سمعت يوما عن ماسك حليب الأم؟

أصبح حليب الأم يدخل في عدة استخدامات، كعلاج للأكزيما، ومنظف للبشرة، وغيرها من الأمور التي قد لا تخطر على بالنا.

أهم الاستخدامات لحليب الأم:

تقوم العديد من السيدات بهدر الحليب الإضافي بعد انتهاء طفلها من الرضاعة، لكن يمكنك الاحتفاظ به واستخدامه لعدة أمور جمالية، حيث أصبح يستخدم في أكبر صالونات التجميل في نيويورك، وذلك بسبب احتوائه على حمض اللوريك، الذي يعطي البشرة نعومة ونضارة، وسنستعرض بعض فوائده فيما يتعلق بالبشرة:

علاج للأكزيما

إذا كنت أنت أو طفلك تعانيان من الأكزيما، فإن حليب الأم هو الحل للتخلص منها، وهذا يعود إلى القوى المطهرة والمضادة للميكروبات والتهدئة، عليك استخدام الحليب في درجة حرارة الغرفة وفركه على المناطق المصابة.

منظف

يستخدام حليب الأم كمطهر، فقط قومي بوضعه على وجهك أو صدرك، واتركيه لمدة 5 دقائق، ثم اشطفيه بالماء الدافئ، وسوف ينظف البشرة ويعطيها نضارة.

قناع

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قومي بمزج الحليب مع العسل وزيت جوز الهند، وضعيه على المنطقة لمدة 10-15 دقيقة ثم اغسليه، يمكنك القيام بذلك مرة أو مرتين في الأسبوع للمساعدة في إزالة الشوائب وتهدئة البشرة المتهيجة.

كما يوجد العديد من الاستخدامات العلاجية الأخرى لحليب الأم بعيدا عن الاستخدامات والعلاجات الجمالية، إلا أن عليك استشارة طبيبك قبل استخدامه.

علاج العين

يستخدم حليب الأم أيضا في علاج التهابات العيون، فإذا كان طفلك يعاني من التهاب في العين، فقومي باستشارة طبيبك، إن كان حليبك هو العلاج.

التهاب الحلق

إذا كنت تعانين من التهاب في الحلق، قومي بالغرغرة بحليب الأم، فإن له خصائص مضادة للبكتيريا تساعد في تهدئة الحلق ومحاربة الجراثيم.

علاج الأذن

إذا كنت أنت أو طفلك مصابين بالتهاب في الأذن، فقومي بوضع قطرتين إلى ثلاث قطرات من الحليب في الأذن، إذ يساعد في محاربة الالتهاب.