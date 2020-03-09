شكرا لقرائتكم خبر عن التدخين يزيد من المخاطر بالنسبة للمصابين بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال رئيس بلدية نيويورك، بيل دي بلازيو، إن التدخين أو استخدام السجائر الإلكترونية يجعل الناس أكثر عرضة لخطر المعاناة من أعراض حادة فور إصابتهم بفيروس «كورونا».

وقال دي بلازيو في مؤتمر صحفي «إذا كنت مدخنا أو مستخدما للسجائر الإلكترونية فهذا يجعلك أكثر عرضة للخطر». وحث سكان نيويورك على السعي للحصول على مساعدة للإقلاع عن التدخين، وقال «لو كنت مدخنا أو مستخدما للسجائر الإلكترونية فهذه فرصة جيدة جدا للإقلاع عن هذه العادة، وسنساعدك».

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