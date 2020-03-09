شكرا لقرائتكم خبر عن لو طلعلك كرش بعد الولادة.. اعرفى ازاى تتخلصى منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الحمل والولادة تتعرض السيدات لـظهور الـ "الكرش"، وهو من أشهر أنواع المشاكل التي تؤثر على نفسية السيدات بعد الولادة وتعرضهن للتوتر والقلق الشديد، وحسب ما ذكره موقع Brightside فأن هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها للتخلص من الكرش وهى:

نصائح للتخلص من الكرش بعد الولادة

1: ينصح المرأة الحامل بالاهتمام بالرضاعة الطبيعية للطفل ، فهى تساعد على تعزيز صحة الجسم ووقايته من الوزن الزائد وظهور البطن.

2:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية وخصوصا المشى ولكن بعد فترة الولادة وتحت اشراف الطبيب، حيث تساعدك الرياضة على التخلص من الكرش والوزن الزائد في الجسم.

3:ينصح بتقسيم وجبات اليوم على خمس وجبات بكميات قليلة وذلك للحد من ظهور الكرش والتخلص منها.

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4:الابتعاد عن تناول الوجبات الدسمة التي تحتوى على نسبة عالية من الزيوت والدهون، كما ينصح بتجنب تناول الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من التوابل، حيث انها تعمل على زيادة دهون البطن.

5: ينصح بالاهتمام بتناول الخضروات والفواكه بكميات معتدلة فهى تعمل على تعزيز صحة المرأة والتخلص من الكرش ودهون البطن.

6:ينصح بالاهتمام بشرب المياه حيث إنها تعمل على تعزيز صحة الجسم والتخلص من الوزن الزائد وظهور الكرش.

7: تجنب تناول المشروبات الكحولية والغازية، حيث تزيد من ظهور الكرش وتعمل على زيادة الوزن وتراكم الدهون في الجسم.

8:ينصح بعدم الإكثار من تناول الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من السكريات حيث انها تعمل على زيادة الوزن وزيادة دهون البطن.