شكرا لقرائتكم خبر عن الالتهاب الكبدى A والسالمونيلا أمراض تصيب الإنسان والسبب جرثومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجراثيم هى حيوانات صغيرة الحجم للغاية بحيث لا يمكن رؤيتها دون استخدام المجهر، العديد من هذه الجراثيم تسبب المرض للبشر والحيوانات، ووفقًا لما ذكره موقع health، هناك نوعان رئيسيان من الجراثيم التي يمكن أن تسبب المرض في البشر والحيوانات وهي البكتيريا والفيروسات البكتيريا أكبر من الفيروسات.

هناك العديد من الجراثيم تعيش داخل جسم الإنسان والتي قد لا تسبب المرض، حتى أن هناك بعض الجراثيم التي تساعد أجزاء من الجسم على العمل بشكل صحيح مثل الأمعاء فلا يمكن هضم الطعام بشكل صحيح دون مساعدة من بعض البكتيريا "الجيدة".

الجراثيم والأمراض

ولكن هناك بعض الجراثيم التي يمكن أن تصيب الأشخاص بالمرض إذا دخلت أجسادهم، على سبيل المثال، جراثيم التهاب الكبد A والسالمونيلا.

الجراثيم الأخرى التي عادة ما تبقى في أجزاء معينة من الجسم حيث لا تسبب المرض سوف تجعل الشخص مريضًا إذا وجدوا طريقهم إلى جزء آخر من الجسم، على سبيل المثال بكتيريا E. coli والتي تعيش في القناة الهضمية وتساعد على هضم الطعام إذا خرجت خارج القناة الهضمية، يمكن أن تسبب مرضًا مثل عدوى المثانة.

ويمكن أن تدخل الجراثيم إلى الجسم عن طريق الفم والأنف وكسر الجلد والعينين والأعضاء التناسلية "الخصيتين"، بمجرد أن تكون الجراثيم المسببة للأمراض داخل الجسم تتكاثر بسرعة كبيرة وفي وقت قصير للغاية يمكن أن يصبح عدد صغير من الجراثيم ملايين.

يمكن أن تسبب الجراثيم المرض عن طريق إزعاج الطريقة التي يعمل بها الجسم وذلك من خلال ما يلى:

إنتاج السموم

زيادة عدد الجراثيم بشكل كبير عن طريق التكاثر يمكنها من منع أجزاء من الجسم من العمل بشكل صحيح، أومهاجمة وتلف جزء معين من الجسم.

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في بعض الأحيان تكون الأمراض التي تسببها الجراثيم غير خطيرة وستزول بعد يوم أو نحو ذلك، في أوقات أخرى، قد يكون المرض خطيرًا جدًا وقد يتسبب في وفاة الشخص.

الأمراض التي تسببها جراثيم البكتيريا تسمى الأمراض البكتيرية، وتسمى الأمراض التي تسببها جراثيم الفيروسات بأمراض فيروسية.

التهاب الكبد أ

هذا المرض ناجم عن جرثومة فيروس، قد تستمر من بضعة أيام إلى عدة أشهر ويمكن أن تتراوح من كونها مرض خفيف إلى مرض شديد الخطورة، يسبب الحمى والغثيان وتشنجات المعدة وأحيانا الموت، فهو مرض يصيب الكبد ويمكن أن يتحول لون بياض العينين إلى اللون الأصفر، قد يستغرق الشخص المصاب بهذا المرض عدة أشهر للتعافي الكامل.

توجد الجرثومة التي تسبب التهاب الكبد A عادة في براز الأشخاص المصابين بالفعل، يمكن أن تنتقل الجرثومة مباشرة من شخص لآخر، أو بشكل غير مباشر، عن طريق الطعام أو الماء الذي يحتوي على جراثيم فيروس التهاب الكبد A.

السالمونيلا

التسمم الغذائي يحدث عادة بسبب الجراثيم البكتيرية، هناك أنواع مختلفة من الجراثيم البكتيرية التي يمكن أن تسبب التسمم الغذائي، على سبيل المثال، السالمونيلا والمكورات العنقودية ولكن هناك بعض الفيروسات تسبب أيضًا التسمم الغذائي.

التسمم الغذائي يمكن أن ينجم عن تناول أو شرب جرثومة طعام أو ماء ملوثين، تستغرق الأنواع المختلفة من الجراثيم فترات زمنية مختلفة بين تناولها التي يتم تناولها في الجسم في الطعام أو الماء وبداية المرض.