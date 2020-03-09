شكرا لقرائتكم خبر عن علاج الشد العضلى بالرياضة والغذاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشد العضلى من الأمراض التي يتعرض الإصابة بها البعض، وهذا المرض يتسبب في عدم القدرة علي التحرك بشكل طبيعي، والشعور بألم شديد، والتشنجات، وهذا الأمر يتسبب في عدم قدرتك علي الحركة، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أبرز الأعراض والأسباب، وفقًا لموقع "healthline".

أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أن الإصابة وزيادة فرص الإصابة بالشد العضلي قد تكون علامة علي الإصابة ببعض الأمراض الأخرى، ولذا يجب توخي الحذر، وهناك بعض الأعراض التي تصاحب الشعور والألم الشديد في الحركة، ومنها:

-التعرض لارتفاع في درجات حرارة الجسم.

-ضعف ووهن شديد في العضلات.

-الإصابة باحمرار وألم وتورم في المنطقة المصابة بالشد العضلى.

وقدم التقرير الأسباب التي تزيد من فرص الإصابة بالشد العضلي، ومنها:

-يزداد فرص الإصابة بالشد العضلي بعد ممارسة التمارين الرياضية.

-عند القيام بمجهود شديد، أو حمل الأوزان الثقيلة.

-كما أن زيادة الراحة وعدم القدرة على القيام باي نشاط يزداد فرص الإصابة بالشد العضلي.

-أثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن الإصابة باللدغات الخاصة بالحشرات.

-الإصابة بالعدوى والالتهابات يتسبب بالشد العضلي.

وقدم التقرير، بعض الأعراض التي تشير إلى وجود مشكلة والإصابة بالشد العضلي، ومنها:

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-التعرض للإصابة بصعوبة في البلع.

-ألم شديد في البطن أو تشنجات.

-التعرض لارتفاع شديد في ضغط الدم.

-تسرع معدل ضربات القلب.

وقدم التقرير، بعض الخيارات المتوفرة لعلاج الشد العضلي، ومنها:

-يقوم الطبيب بتقديم الرعاية الطبية وتقديم فرص العلاج التي تعتمد على بعض المضادات الحيوية، وأيضًا المسكنات للتخلص من الألم.

-القيام بإجراء كمادات المائية على المنطقة المصابة بالشد العضلي.

-القيام بممارسة الرياضة يوميًا يقلل فرص الإصابة بالشد العضلي.

-أخذ حمام دافئ يوميًا قبل النوم يقلل فرص الإصابة بالشد العضلي.

-من أهم النصائح تناول الأطعمة الغذائية الغنية بالبروتين والماء والألياف، ولذا عليك تناول هذه الأطعمة لتقليل فرص الإصابة بالشد العضلي.