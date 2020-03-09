تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كنافة بالمارشيميلو

القاهرة - لايف ستايل المقادير 3 x كوب مارشيملو

1 x كوب شيكولاتة (نوتيلا)

1 x كوب سمن

½ x كيلو كنافة الطريقة: نعمل على تقطيع الكنافة لقطع صغيرة جدا.

ثم نضيف لها السمن ونقلب حتى تتشرب الكنافة السمن تماما.

ثم فى صينية دائرية نعمل على توزيع الكنافة جيدا مع الضغط عليها باليد.

ثم نضع الصينية فى الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة عشر دقائق أو لحين أن تاخذ لون ذهبى.

ثم نوزع فوق قاعدة الكنافة النوتيلا ثم نوزع فوق النوتيلا المارشيميلو.

ثم نضع الصينية ثانيا فى الفرن تحت الشواية لمدة خمس دقائق حتى يأخذ المارشيميلو لون ذهبى ويسيح قليلا بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة اعداد مشروب الشوكولاتة البيضاء الساخن بقطع المارشيملو الشهية تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كنافة تشيز كيك

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