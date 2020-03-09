تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة العدس والمكرونة

القاهرة - لايف ستايل المقادير 6 x كوب ماء

3 x عدد فص ثوم مهروس

2 x عدد مكعب مرقة دجاج

2 x عدد عصير ليمون

1 x معلقة كبيرة معجون طماطم

1 x كوب عدس (بجبة)

1 x معلقة كبيرة نعناع مجفف

1 x كوب مكرونة (مسلوقة) الطريقة: نغسل العدس ثم نحضر حلة ونضع فيها العدس والماء ونتركهم على نار متوسطة لمدة 15 دقيقة.

ثم نضيف مكعبين مرقة الدجاج، وعند اقتراب نضج العدس نضيف المكرونة ومعجون الطماطم وعصير الليمون ونتركها على النار لمدة خمس دقائق.

ثم نقوم بقلي الثوم المفروم في قليل من الزيت ونضيفة على الخليط ونقلب ثم تغرف فى أطباق التقديم وتقدم بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كريب المأكولات البحرية تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كريب زنجر

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