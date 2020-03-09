تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كريب المأكولات البحرية

المقادير

24 x عدد محار

4 x عدد بصل أخضر (مفروم)

3 x معلقة كبيرة جبنة شيدر

2 x عدد بيضة (للكريب)

2 x معلقة كبيرة زبدة (للكريب)

2 x عدد طماطم (مقطعة)

1 x كوب دقيق (للكريب)

1 x كوب لبن كامل الدسم (للكريب)

1 x رشة فلفل اسود مطحون (للكريب)

1 x رشة بابريكا

1 x معلقة كبيرة دقيق

½ x كوب كريمة لبّاني

½ x كوب خل

¼ x كيلو جمبرى (متوسط الحجم)

⅛ x كيلو أصابع كابوريا (مقطعة)

الطريقة:

فى الخلاط نضع البيض والزيت ومعلقتين من الزبدة والدقيق ورشة الفلفل ورشة الملح واللبن ونلخط جيدا حتى يتجانسوا تماما.

ثم فى طاسة غير قابلة للإلتصاق ومدهونة بالزبد نضعها على النار ونتركها حتى تسخن ثم بواسطة المغرفة نصب جزء من الكريب وتنركها على النار لمدة 30 ثانية ثم تقلب على الوجة الاخر وتترك لمدة 10 ثوانى ثم ترفع من على النار ونتباع نفس الطريقة حتى ينتهى مقدار الكريب.

ثم فى طاسة على النار نضع معلقة من الزبد والبصل ونقلب لمدة 2 دقيقة.

ثم نتبل بالملح والفلفل والبهارات ثم نضيف الطماطم ونقلب.

ثم نضيف الخل ونقلب ويترك حتى يغلظ القوام.

ثم نضيف الجمبرى والكابوريا ويترك حتى يغلى لمدة 2 دقيقة.

ثم نذوب معلقة الدقيق فى الكريمة جيدا ثم نضيف الكريمة لخليط الكابوريا والجمبرى ونقلب ثم نضيف المحار ونقلب حتى يغلظ القوام ثم ترفع من على النار.

ثم نعمل على حشو الكريب بخليط الماكولات البحرية وتلف وترص فى صينية مدهونة بالزبد ثم يوزع فوقها الجبن المبشور .

ثم نضعها فى الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة 10 دقائق لحين أن تأخذ لون ذهبى شهى.

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