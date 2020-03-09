تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كريب زنجر

المقادير

3 x كوب ماء (للكريب)

3 x كوب دقيق (للكريب)

3 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس (للكريب)

1 x رشة فلفل اسود مطحون

1 x عدد صدور دجاج مخلية (مقطعة مكعبات)

1 x رشة ملح

1 x رشة بابريكا

1 x عدد بيضة (طازجة)

1 x رشة شطة

1 x رشة بودرة ثوم

1 x عدد فلفل أخضر حلو (مقطع صغير)

1 x عدد طماطم (مقطع صغير)

1 x رشة جوزة الطيب

½ x معلقة صغيرة ملح (للكريب)

½ x كوب زيتون أخضر (مقطع صغير)

½ x كوب جبنة رومي

½ x كوب جبنة موزريلا

½ x كوب دقيق

الطريقة:

نخلط مقادير الكريب معا ونتركة يرتاح حوالي ربع ساعه.

نتبل مكعبات الدجاج بكل التوابل ثم تلف في البيض والدقيق وتقلي بالزيت حتي تتحمر.

في طاسة ساخنة نضع نقطة زيت ومغرفة من عجين الكريب ونفردها في كل الطاسة حتي تنشف من تحت ثم تقلب علي الوجة الاخر ثم نضعها جانبا وهكذا حتي ننتهي من كل الكمية.

نضع الطاسة علي نار هادئة ثم نثني الكريب بحيث يكون نصف دائرة ونضع في منتصفة كاتشب ومايونيز ثم قطع الدجاج وفلفل وطماطم وزيتون ثم الجبن.

نطبق جانبي الكريب من اليمين واليسار ونتركة يتحمص علي كل جانب جيدا ونكرر نفس الخطوات مع باقي الكريبات.

تلف في ورق فويل وتقدم.

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