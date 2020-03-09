تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الحمام الكداب

المقادير

4 x عدد أوراك دجاج مخلية

3 x عدد حبهان

3 x عدد فص مستكة

2 x عدد ورق لورا

1 ½ x كوب أرز عادى

1 x رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 x معلقة كبيرة صلصة طماطم

1 x معلقة كبيرة زبدة

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x معلقة صغيرة بهارات دجاج

1 x معلقة صغيرة حبيبات فلفل أسود كاملة

1 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

1 x رشة جوزة الطيب

1 x عدد بصلة (مكعبات)

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x لتر ماء (ساخن)

الطريقة:

نضع نصف معلقة صغيرة ملح على البصل وندعه عشر دقائق حتى تنزل عصارته.

نعصر البصل جيدا من ماءه ونتبل الماء بالفلفل والبهارات وجوز الطيب ونتبل به اوراك الدجاج لمدة ساعة.

في هذه الأثناء يغسل الأرز وينقع نصف ساعة، ثم يصفى الأرز جيدا.

في مقلاة على النار نضع معلقة الزبدة وتفل البصل مع الأرز والقليل من الملح والبهارات ونقلب خمس دقائق.

نخرج الأوراك من الثلاجة ونفرد كل قطعة ونوزع الحشو بالتساوي على القطع كلها، ثم نلف كل قطعة على شكل اسطواني ونغلقها بأعواد الأسنان الخشبية.

تلف كل قطعة داخل ورقة زبدة، ثم تلف في ورق ألومنيوم، ونضعها جانبا.

في إناء على النار نضع الماء والبصل والحبهان وورق اللورى وفلفل الحب والقليل من الملح.

نسقط قطع الدجاج بالماء المغلي وندعه يغلي 10 دقائق، ثم نطهوه على نار منخفضة لمدة 30 دقيقة.

نخرج قطع الدجاج من الماء، وندعه حتى يبرد قليلا، ثم ننزع عنه ورق الفويل، ونغلف كل قطعة بالصلصة ونحمرها في الفرن تحت الشواية لمدة خمس الى عشر دقائق او ممكن تحميرها على النار، حسب الرغبة.

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