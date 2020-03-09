القاهرة - لايف ستايل المقادير 4 x معلقة كبيرة زيت قلي

2 x معلقة كبيرة دقيق

2 x معلقة كبيرة بقدونس طازج (مفروم)

2 x معلقة كبيرة عصير (بصل)

1 x معلقة صغيرة ملح (او حسب الرغبة)

1 x كيلو كبدة (مقطعة شرائح)

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (او حسب الرغبة)

1 x معلقة كبيرة عصير ليمون الطريقة: نتبل الكبدة بالملح و الفلفل و عصير الليمون و البصل و نسيبها شوية

و بعدين نغطيها بالدقيق مع الضغط كويس على كل شريحة من الجهتين

و في طاسة مناسبة نسخن الزيت قليلا ثم نحمر فيه الكبدة حتى تنضج

بعد كده نضعها في طبق التقديم على فرشة من البقدونس حتى تمتص الزيت و تقدم مع البطاطس المحمرة بألف هنا Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فطيرة الدجاج بالباف باستري تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة شعرية بمكعبات الدجاج

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكبدة المحمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.