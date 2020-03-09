تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرانب المحمرة

المقادير

3 x معلقة كبيرة سمن (للتحمير)

2 x معلقة كبيرة بقدونس طازج (مفروم)

2 x عدد حبهان

2 x كوب ماء (للسلق)

1 x معلقة صغيرة ملح (او حسب الرغبة)

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x عدد أرنب (مقطع)

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (او حسب الرغبة)

1 x عدد فص مستكة

الطريقة

أول حاجة هنسلق الارنب بعد ما نقطعة : هنضع الماء في حلة و نضيف إليه البصل و الملح و الفلفل و المستكة و الحبهان و نسيبها تغلي

و دلوقتي هنغسل الارنب كويس بالماء و الدقيق و بعد ما تغلي الماء هنضع فيه الارنب و نسيبة حتى ينضج مع نزع الريم كل ما يظهر

بعد كده هنرفع قطع الارنب من الماء بعد تمام السلق و نسيبه يبرد شوية

بعدين هنحمره في السمن بعد قدحه في الطاسة

ثم يقدم في سيرفيس على فرشة من البقدونس و بألف هنا

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