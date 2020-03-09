تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرانب المحمرة

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
3 x معلقة كبيرة سمن (للتحمير)
2 x معلقة كبيرة بقدونس طازج (مفروم)
2 x عدد حبهان
2 x كوب ماء (للسلق)
1 x معلقة صغيرة ملح (او حسب الرغبة)
1 x عدد بصلة مفرومة
1 x عدد أرنب (مقطع)
1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (او حسب الرغبة)
1 x عدد فص مستكة
الطريقة
أول حاجة هنسلق الارنب بعد ما نقطعة : هنضع الماء في حلة و نضيف إليه البصل و الملح و الفلفل و المستكة و الحبهان و نسيبها تغلي
و دلوقتي هنغسل الارنب كويس بالماء و الدقيق و بعد ما تغلي الماء هنضع فيه الارنب و نسيبة حتى ينضج مع نزع الريم كل ما يظهر
بعد كده هنرفع قطع الارنب من الماء بعد تمام السلق و نسيبه يبرد شوية
بعدين هنحمره في السمن بعد قدحه في الطاسة
ثم يقدم في سيرفيس على فرشة من البقدونس و بألف هنا
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